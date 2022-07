Η Γερμανία αποδοκιμάζει την Τουρκία για τον κατάπτυστο χάρτη Μπαχτσελί

Ξεκάθαρη θέση υπέρ των ελληνικών συμφερόντων παίρνει ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, Ερνστ Ράιχελ, αναφορικά με το θέμα του άνευ προηγουμένου χάρτη δίπλα στον οποίο φωτογραφήθηκε ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Ειδικότερα, ο κ. Ράιχελ κοινοποίησε την χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού, στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλούσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να λάβει θέση για τον χάρτη που απεικονίζει ως τουρκικά το μισό Αιγαίο και την Κρήτη.

Ο κ. Ράιχελ τονίζει πως η γερμανική θέση είναι ξεκάθαρη σε αυτό το ζήτημα. “Οποιαδήποτε αμφισβήτηση της ελληνικής εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας είναι απαράδεκτη”, αναφέρει την ανάρτηση του στο Twitter.

The German🇩🇪 position is clear: Any questioning of Greece‘s 🇬🇷 territorial integrity and sovereignty is unacceptable. https://t.co/SgpvCfvVvP

— Ernst Reichel 🔱 (@ReichelErnst) July 12, 2022