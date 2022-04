Η Gazprom διακόπτει την παροχή φυσικού αερίου σε Βουλγαρία και Πολωνία

Που στοχεύει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom αναστέλλει από σήμερα Τετάρτη τις παραδόσεις φυσικού αερίου στη Βουλγαρία και στην Πολωνία, όπως ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης τα αρμόδια υπουργεία των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας πως έχουν προετοιμαστεί για αυτό.

«Στις 26 Απριλίου 2022, η Gazprom ενημέρωσε την PGNiG για την πρόθεσή της να αναστείλει πλήρως τις παραδόσεις στο πλαίσιο της σύμβασης (για τον αγωγό) Yamal (…) στις 27 Απριλίου», ανέφερε η πολωνική κρατική εταιρεία σε δελτίο Τύπου.

Ο ενεργειακός εφοδιασμός της Πολωνίας είναι ασφαλής, διαβεβαίωσε η υπουργός Κλίματος και Περιβάλλοντος Άννα Μόσκβα, υπογραμμίζοντας πως «δεν θα υπάρξει έλλειψη φυσικού αερίου στα πολωνικά σπίτια». «Από την πρώτη ημέρα του πολέμου, έχουμε δηλώσει ότι είμαστε έτοιμοι για πλήρη ανεξαρτησία από τις ρωσικές πρώτες ύλες», συμπλήρωσε.

Οι ροές από άλλες πηγές θα αντικαταστήσουν τις προμήθειες της Gazprom, τόνισε από την πλευρά του ο αρμόδιος υπουργός για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Πολωνίας Πιοτρ Ναΐμσκι, συμπληρώνοντας πως ούτως ή άλλως η σύμβαση για τον αγωγό Yamal επρόκειτο να λήξει τον Δεκέμβριο.

Λίγες ώρες αργότερα το υπουργείο Ενέργειας της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι η Gazprom ενημέρωσε τη βουλγαρική κρατική εταιρεία διανομής φυσικού αερίου Bulgargaz για την αναστολή των παραδόσεων φυσικού αερίου από αύριο Τετάρτη.

Το βουλγαρικό υπουργείο αναφέρει έχει λάβει μέτρα για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων σε ό,τι αφορά τις προμήθειες φυσικού αερίου και τη διαχείριση της κατάστασης.

Υπογραμμίζει ότι στην παρούσα φάση δεν απαιτούνται περιορισμοί στην κατανάλωση φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, η οποία καλύπτει πάνω από το 90% των αναγκών της με τις εισαγωγές από την Gazprom.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απαιτήσει από χώρες τις οποίες χαρακτηρίζει «μη φιλικές» να συμφωνήσουν στην εφαρμογή ενός σχεδίου βάσει του οποίου θα πρέπει να ανοίξουν λογαριασμούς στην Gazprombank για τις πληρωμές του ρωσικού φυσικού αερίου, με την τελευταία να αναλαμβάνει τη μετατροπή του συναλλάγματος σε ρούβλια.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είχε απειλήσει να κλείσει την «κάνουλα» του φυσικού αερίου σε περίπτωση που οι αξιώσεις του δεν ικανοποιούνταν πλήρως.

«Η νέα διαδικασία πληρωμής σε δύο στάδια, που προτείνει η Ρωσία, δεν είναι σύμφωνη με την υφιστάμενη σύμβαση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους και εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους για τη Βουλγαρία, συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης πληρωμών χωρίς να λαμβάνει καμία προμήθεια φυσικού αερίου από τη ρωσική πλευρά», ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας της Βουλγαρίας.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/i-gazprom-diakoptei-tin-paroxi-fysikou-aeriou-se-voulgaria-kai-polonia-1

