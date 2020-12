Η φωτογραφία – σύμβολο γιατρού που αγκαλιάζει ηλικιωμένο ασθενή

«Απλά έκλαιγε»: η φωτογραφία γιατρού με στολή προστασίας, μάσκα, προσωπίδα, γάντια, που παίρνει έναν ηλικιωμένο, ασπρομάλλη ασθενή στην αγκαλιά του την ημέρα της γιορτής των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ γνώρισε μεγάλη διάδοση, έγινε σύμβολο της απελπισίας των ασθενών με την COVID-19 και της συμπόνιας του υγειονομικού προσωπικού.

Το στιγμιότυπο απαθανατίστηκε την Πέμπτη, ημέρα της μεγάλης οικογενειακής γιορτής των Ευχαριστιών, στο νοσοκομείο United Memorial του Χιούστον, στην πολιτεία Τέξας, από φωτοειδησεογράφο του πρακτορείου Getty.

«Ήμουν στη μονάδα COVID και είδα αυτόν τον ηλικιωμένο ασθενή, που είχε σηκωθεί από το κρεβάτι του, προσπαθούσε να φύγει κι είχε αρχίσει να κλαίει», αφηγήθηκε χθες Δευτέρα στο CNN ο γιατρός Τζόζεφ Βαρόν, επικεφαλής του τμήματος εντατικής θεραπείας στο Γιουνάιτεντ Μεμόριαλ.

«Πλησίασα και τον ρώτησα ‘γιατί κλαίτε;’. Μου είπε: ‘θέλω να είμαι με τη γυναίκα μου’. Τον αγκάλιασα», εξήγησε ο γιατρός, προσθέτοντας πως δεν λογάριαζε ότι τον φωτογράφιζαν.

“I was just recollecting all the patients that I’ve had to do similar things with… because they truly need somebody.”

Houston Dr. Joseph Varon, who has worked 256 straight days, was seen comforting an elderly Covid-19 patient in a widely-shared photohttps://t.co/TZFrzscle0 pic.twitter.com/2YUImD7lT0

— New Day (@NewDay) November 30, 2020