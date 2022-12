Η φον ντερ Λάιεν είδε τον Κ. Μητσοτάκη και άνοιξε παράθυρο για βελτιώσεις στο πλαφόν

Συνάντηση με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Μάιεν (Ursula von der Leyen) είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο των εργασιών της διήμερης διάσκεψης των ηγετών του Ευρωπαικού Λαικού Κόμματος που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με έμφαση στον πόλεμο στην Ουκρανία και σε κοινές λύσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης ενόψει και του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Είναι δε χαρακτηριστική η ανάρτηση της Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν στα σόσιαλ μίντια μέσω της οποίας χαρακτήρισε καλή τη συνάντηση σημειώνοντας ότι πρέπει να υποστηριχθούν ευάλωτο νοικοκυριά και επιχειρήσεις απο τις υψηλές τιμές ενέργειες.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα πρωτοστατεί στο θέμα αυτό και είναι και αυτή που έχει ηγηθεί της προσπάθειας 15 χωρών να τεθεί πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου ώστε να σταλεί και το ανάλογο μήνυμα στις αγορές.

Στην ανάρτησή της η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ανέφερε χαρακτηριστικά, στα αγγλικά: «Good meeting with @kmitsotakis in preparation of the next #EUCO summit. We need to improve our toolbox to support vulnerable households and businesses dealing with high energy prices» –

Δηλαδή: «Καλή συνάντηση με @kmitsotakis για την προετοιμασία της επόμενης #EUCO συνόδου κορυφής. Πρέπει να βελτιώσουμε την εργαλειοθήκη μας, για να υποστηρίξουμε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές ενέργειας».