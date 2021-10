Η επιθυμία της οικογένειας της Γεννηματά

Αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα

Η οικογένεια της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, επιθυμεί αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα στην Κιβωτό του Κόσμου και στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Κιβωτός ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Λογαριασμοί:

EUROBANK : 0026 0178 870100 872073 IBAN : GR3702601780000870100872073 SWIFT / BIC: ERBKGRAA (ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) Bank Address Eurobank Branch No 178, Piraeus str 9-11, 10552 Athens

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5023 – 032595 – 870 IBAN:GR3801720230005023032595870

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 100/296102-42 IBAN: GR6201101000000010029610242

ALPHA BANK : 183002002003534 IBAN: GR4801401830183002002003534

XAMOΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ο κάθε δωρητής στην αιτιολογία κατάθεσης να σημειώνει το όνομα Φώφη Γεννηματά και τον κωδικό 19963

Τράπεζες Αριθμός Λογαριασμού IBAN – SWIFT BIC

ALPHA BANK 144-00-2001-000011 GR4601401440144002001000011 (BIC) CRBAGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 116/296076-12 GR8101101160000011629607612 (BIC) ETHNGRAA

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5233-003309-251 GR3301722330005233003309251 (BIC) PIRBGRAA

EUROBANK- ERGASIAS 0026-0201-91-0100432797 GR5802602010000910100432797 (BIC) ERBKGRAA

ΑΤΤΙΚΗΣ 46 464 401 GR8001600690000000046464401 (BIC) ATTIGRAA

Σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί η σορός της Φώφης Γεννηματά την Τετάρτη (27/10) στις 10:00 το πρωί στην Μητρόπολη και στη συνέχεια, την ίδια μέρα θα τελεστεί η κηδεία. Η εξόδιος ακολουθία της προέδρου του ΚΙΝΑΛ θα λάβει χώρα στις 14:00.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου η κηδεία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, Φωτεινής Γεννήματα θα τελεστεί με δημόσια δαπάνη.

