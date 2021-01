Η Ε.Ε. παίρνει άλλες 300 εκατ. δόσεις εμβολίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει το συμβόλαιο που έχει με την Pfizer/ΒιοΝtech, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η Κομισιόν εξασφάλισε 300.000.000 επιπλέον δόσεις από την Pfizer/ ΒioNtech.

«Διασφαλίζουμε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν επαρκείς δόσεις ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων» σημείωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Τώρα δίνουμε τη δυνατότητα στις χώρες της Ε.Ε. να αγοράσουν περισσότερες δόσεις του 1ου εμβολίου που εγκρίθηκε στην Ευρώπη», συμπλήρωσε η ίδια.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με εργαστηριακή έρευνα της Pfizer, το εμβόλιο που κατασκεύασε σε συνεργασία με την BioNTech κατά της COVID-19 δείχνει να λειτουργεί κατά μιας σημαντικής μετάλλαξης στις νέες παραλλαγές του κορονοϊού που εντοπίστηκαν στη Βρετανία και τη Νότια Αφρική και έχουν μεγαλύτερη μεταδοτικότητα.

Η μελέτη αυτή, η οποία δεν έχει αξιολογηθεί ακόμη από ομοτίμους, της Pfizer και επιστημόνων του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου του Τέξας δείχνει ότι το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό στην εξουδετέρωση του ιού με τη γνωστή ως N501Y μετάλλαξη της πρωτεΐνης ακίδα. Η μετάλλαξη αυτή μπορεί να ευθύνεται για μεγαλύτερη μεταδοτικότητα του ιού ενώ υπάρχουν ανησυχίες ότι θα μπορούσε επίσης να επιτρέπει στον ιό να αποφεύγει την εξουδετέρωσή του από τα αντισώματα που προκαλεί το εμβόλιο, δήλωσε ο Φιλ Ντόρμιτζερ, ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες της Pfizer για τα εμβόλια.

Η έρευνα αυτή έγινε σε δείγμα αίματος που ελήφθη από ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί. Τα πορίσματά της είναι περιορισμένα, διότι δεν εξετάζει όλη τη σειρά των μεταλλάξεων που βρέθηκαν σε κάποια από τις νέες παραλλαγές του γρήγορα μεταδιδόμενου ιού. Ο Ντόρμιτζερ σημείωσε ότι είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το εμβόλιο δείχνει να είναι αποτελεσματικό κατά της μετάλλαξης αυτής, όπως και κατά 15 άλλων μεταλλάξεων εναντίον των οποίων η εταιρεία είχε κάνει δοκιμές προηγουμένως. «Επομένως τώρα έχουμε εξετάσει 16 διαφορετικές μεταλλάξεις και καμία από αυτές δεν είχε πράγματι σημαντικό αντίκτυπο. Αυτά είναι τα καλά νέα», σημείωσε. «Αυτό δεν σημαίνει ότι η 17η δεν θα έχει», σημείωσε ωστόσο.

