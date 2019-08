Οι δημιουργοί του Game of Thrones υπέγραψαν στο Netflix με αμοιβή 200 εκατομμύρια!

Η μεγάλη μάχη του recruitment για τις streaming πλατφόρμες έχει ήδη ξεκινήσει. Όλα τα επιτελεία έχουν αρχίσει να καταστρώνουν πλάνο με τα πρόσωπα που θα εντάξουν στο δυναμικό τους ώστε να εξασφαλίσουν δυνατές παραγωγές που θα προσελκύσουν περισσότερο κοινό από τον ανταγωνισμό. Το Netflix έκανε την κίνηση ματ με τους Νταβίντ Μπενιόφ και Νταν Βάις.

Πρόκειται για τους δύο φημισμένους σεναριογράφους του Game of Thrones που μετά από 10 χρόνια επίπονης δουλειάς σε αυτή τη σπουδαία παραγωγή, έχουν την ευκαιρία τους να κάνουν ακόμα μεγαλύτερο cash out. Κι αυτό γιατί αυτή τη στιγμή έχουν συμβόλαιο με δύο ογκόλιθους της βιομηχανίας του θεάματος.

Από τη μία η Disney για την οποία θα κάνουν την επόμενη τριλογία του Star Wars. Κι από την άλλη πλέον το Netflix. Μετά από μέρες συζητήσεων με τους υπευθύνους της πλατφόρμας, του Έλληνα Τεντ Σαράντος προεξάρχοντος, οι δημιουργοί του Game of Thrones συμφώνησαν σε ένα συμβόλαιο 10ετίας και βάλε που θα τους αποφέρει συνολικά 200 εκατομμύρια δολάρια!

Στη δήλωση τους οι Μπενιόφ και Βάις ευχαρίστησαν το HBO και αναφέρθηκαν στα πολλά σημεία ταύτισης που βρήκαν με τους ανθρώπους του Netflix σε επίπεδο κινηματογραφικών επιρροών από τη δεκαετία του ’80 και βιβλίων που τους αρέσουν. Αυτό που δεν αναφέρθηκε είναι τι θα γίνει με το πρότζεκτ που είχαν προτείνει οι ίδιοι στο HBO για μετά το Game of Thrones.

Πρόκειται για τη σειρά εποχής Confederate που θα μας μετέφερε στην εποχή του Εμφυλίου Πολέμου στις ΗΠΑ. Φαίνεται πως οι αντιδράσεις του κοινού και των κριτικών για το γεγονός ότι δύο λευκοί σεναριογράφοι που στο Game of Thrones δεν έχουν καλό ιστορικό ως προς τη σκλαβιά και τη διαχείριση της εκάστοτε φυλής, ανάγκασαν το HBO και τους Μπενιόφ-Βάις να σκεφτούν πιο σοβαρά το Confederate και κατά πάσα πιθανότητα να μην το κάνουν.

Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για τα πιο hot ονόματα στον τομέα της μυθοπλασίας στην Αμερική. Κι αυτό αποδεικνύεται από το ότι για περίπου ένα μήνα τους έκαναν απανωτές προσφορές τόσο η Disney όσο και η Amazon. Η δεύτερη μάλιστα ήθελε να κάνει τη δεύτερη αρπαγή από το HBO, αφού έχει ήδη συμφωνήσει με τους σεναριογράφους του Westworld. Τελικά το Netflix έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά και απέσπασε την υπογραφή τους.

Το Netflix έχει εξασφαλίσει μέσω αυτών δυνατά πρότζεκτ που θα το κρατήσουν όρθιο όταν θα εμφανιστούν οι ανταγωνιστικές πλατφόρμες της Disney και της Apple, ενώ υπάρχουν ήδη το Amazon και το Youtube με το Hulu και ετοιμάζεται και η διεθνής πλατφόρμα του HBO.

Ας μην ξεχνάμε ότι το Netflix έχασε πολλά δυνατά χαρτιά του περιεχομένου του, όπως κι ότι έπεσαν έξω οι προβλέψεις του για την αύξηση των συνδρομητών στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη πτώση της μετοχής του. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι αυτή η συμφωνία «γη και ύδωρ» προς τους Μπενιόφ-Βάις. Εκτός απ΄αυτούς τους δύο, έχει ήδη βάλει στο δυναμικό του τον Ράιαν Μέρφι του American Horror Story και την Σόντα Ράιμς των Grey’s Anatomy, How To Get Away With Murder και Scandal.