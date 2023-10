Η Χαμάς ανήρτησε βίντεο με όμηρο να ικετεύει την απελευθέρωσή της

Στη δημοσιότητα έδωσε η Χαμάς ένα ακόμα βίντεο με όμηρο από το Ισραήλ. Πρόκειται για μία κοπέλα 21 ετών, τη Μάγια Σεμ, που από τις 7 Οκτωβρίου κρατείται όμηρος από την τρομοκρατική οργάνωση και απευθύνει δραματική έκκληση για την απελευθέρωσή της.

Η 21χρονη Μάγια συμμετείχε στο φεστιβάλ για την ειρήνη στη μεθόριο του Ισραήλ, όπου 260 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς.

Hamas Islamist terrorists have released video of an injured Israeli hostage Mia Schem from Gaza.

IDF Statement 👇

Last week, Mia Schem's family was informed by IDF officials that Mia had been adbucted.

IDF representatives are in continuous contact with the family.

The IDF is… pic.twitter.com/nHG587QtF4

