Η Άσλεϊ Μπάρτι ανακοίνωσε την απόσυρσή της από το τένις σε ηλικία 25 ετών

Σοκαριστική είδηση για το παγκόσμιο τένις, με την Άσλεϊ Μπάρτι να ανακοινώνει την απόσυρσή της από το τένις σε ηλικία μόλις 25 ετών και ενώ βρίσκεται με διαφορά στην πρώτη θέση της κατάταξης της WTA.

Η Αυστραλέζα τενίστρια, που κατέκτησε φέτος ξανά το Australian Open, έδωσε συνέντευξη μαζί με τη φίλης της Κάσεϊ Ντελάκουα και έκανε γνωστή την απόφασή της, δηλώνοντας “άδεια” από κίνητρα για να συνεχίσει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πριν την Μπάρτι και η Ναόμι Οσάκα είχε μείνει για ένα διάστημα εκτός αγώνων ως Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, λόγω της πίεσης του πρωταθλητισμού. Η απόφαση της Αυστραλής φαίνεται όμως οριστική.

«Σήμερα είναι δύσκολο για μένα καθώς ανακοινώνω την απόσυρσή μου από το τένις. Δεν ήξερα πως να μοιραστώ τα νέα μαζί σας οπότε ζήτησα από την καλή μου φίλη Κάσεϊ Ντελάκουα να με βοηθήσει. Είμαι ευγνώμων για όσα μου χάρισε το άθλημα και αποχωρώ υπερήφανη.

Είναι η πρώτη φορά που το λέω ανοιχτά και δεν μου είναι εύκολο. Όμως, είμαι τόσο χαρούμενη και τόσο έτοιμη. Δεν έχω πια το σωματικό, το συναισθηματικό κίνητρο και ότι χρειάζεται για να προκαλέσω τον εαυτό μου στο πιο υψηλό επίπεδο. Όχι πια. Έχω αδειάσει.

Έχω πολλά όνειρα που θέλω να κυνηγήσω τώρα που δεν χρειάζεται να ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο και να βρίσκομαι μακριά από την οικογένειά μου, μακριά από το σπίτι μου. Δεν θα σταματήσω να αγαπάω το τένις. Ήταν ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου αλλά ήρθε η στιγμή να απολαύσω το επόμενο στάδιο της ζωής και να επικεντρωθώ στην Άσλεϊ σαν άτομο, όχι στην Άσλεϊ ως αθλήτρια.

Το ξέρω ότι το έκανα ξανά, όμως είναι διαφορετικό συναίσθημα τώρα. Είμαι τόσο ευγνώμων για όσα μου έδωσε το τένις. Παραπάνω από όσα ονειρεύτηκα αλλά τώρα ξέρω ότι είναι η σωστή ώρα να αποσυρθώ και να κυνηγήσω τα άλλα όνειρά μου. Ήρθε η ώρα να αφήσω κάτω τη ρακέτα».

A career that has inspired the world 💙

Thank you @ashbarty, for everything. We wish you the best in your retirement, and we’ll always be here cheering you on for the next chapter.

Forever a champion 🏆 pic.twitter.com/eMv9ABhKB8

— #AusOpen (@AustralianOpen) March 23, 2022