Η απάντηση του Κανάκη στον ΣΚΑΪ

Την απάντηση στον ΣΚΑΪ που είχε προαναγγείλει έδωσε ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα», παίρνοντας θέση για όσα έχουν ακουστεί μετά την είδηση του διαζυγίου με τον σταθμό του Φάληρου.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα έγραψε στον λογαριασμό της στο Facebook:

«Καλησπέρα σε όλους.

Σε πρόσφατη ανάρτησή μας, αναφέραμε, πως μόνο εφόσον χρειαστεί, θα αναφερθούμε σε λεπτομέρειες της υπόθεσης Σκαϊ.

Παρακολουθούμε σαστισμένοι όλη την προηγούμενη εβδομάδα, την παραπληροφόρηση που συμβαίνει εξαιτίας των απίθανων «διαρροών» που ο Σκαϊ διαδίδει δεξιά και αριστερά και αποφασίσαμε ότι είναι απαραίτητο να βάλουμε αναλυτικά τα πράγματα στη θέση τους, ζητώντας προκαταβολικά συγγνώμη για το κάπως μακροσκελές κείμενο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.

Αρχικά, προκαλεί πραγματικά εντύπωση, ότι ολόκληρο τηλεοπτικό κανάλι, αντί να τοποθετηθεί επίσημα αναλαμβάνοντας την ευθύνη των λεγομένων του, επιλέγει την τακτική των «διαρροών».

Η τακτική αυτή βέβαια, λέει πολλά σχετικά με την «αλήθεια» των ισχυρισμών του Σκαϊ.

Εκτός βέβαια και αν ο Σκαϊ, διαψεύσει τον δημοσιογραφικό κόσμο και ξεκαθαρίσει επίσημα πως οι «διαρροές» που του χρεώνονται δεν έχουν προέλθει από αυτόν.

Οι «διαρροές» χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

1. Στις υπεραπλουστεύσεις και στην έντεχνη διαστρέβλωση των πραγματικών γεγονότων, ώστε βολικά γι’ αυτούς που τις κάνουν, να δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις σ’ αυτούς που τις λαμβάνουν.

2. Στα απίθανα, που θα ήταν κωμικά αν δεν ήταν κακόβουλα, σενάρια επιστημονικής φαντασίας του τύπου: «θέλανε να ελέγχουνε ποια τρέιλερς θα παίζουν στα διαφημιστικά», ή «έχουν πρόβλημα με συγκεκριμένο πρόσωπο» (αυτή είναι η νέα «καραμέλα»), κτλ.

Δηλώνουμε λοιπόν, ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ, πως όλο το αφήγημα του Σκαϊ, όπως χτίζεται μέσω αυτών των «διαρροών», είναι αναληθές.

Εκτός όλων των άλλων, υπάρχει μια πλούσια, ευτυχώς γραπτή αλληλογραφία, η οποία όταν παρουσιαστεί στην δικαιοσύνη, αποδεικνύει τα πάντα.

Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν πως:

1. Όχι μόνο παράλογες απαιτήσεις δεν είχαμε όπως διατείνονται, αλλά ακόμα και τις απόλυτα λογικές, αυτονόητες θα έλεγε κανείς, απαιτήσεις και δικαιώματά μας που προέκυπταν από τις συμβάσεις μας, τα εγκαταλείψαμε προκειμένου να ξεπεραστούν προβλήματα προγραμματισμού που ο Σκαϊ δημιούργησε και να βγούμε στον αέρα.

2. Πως όχι μόνο υψηλό lead in δεν απαιτήσαμε, αλλά αντιθέτως, ζητήσαμε οποιοδήποτε πρόγραμμα στοιχειωδώς βιώσιμο μπορεί να τοποθετηθεί στην «τρύπα» προγράμματος που ο Σκαϊ δημιούργησε στις 22:45 (όταν μετακίνησε άρον άρον σε άλλες ημέρες και ώρες τα σήριαλ που ήταν προγραμματισμένα εκεί), με μοναδική αυτονόητη προϋπόθεση, το πρόγραμμα αυτό να έχει την κατάλληλη διάρκεια ώστε να βγούμε στον αέρα στην ώρα μας, δηλαδή στις 23:45.

Στην πορεία των συζητήσεων δε, και στην κατάληξη αυτών, και με μοναδικό σκοπό να βρεθεί λύση και να βγούμε στον αέρα, όπως προφανώς, μόνο εμείς (αποδείχθηκε ότι) επιθυμούσαμε, φτάσαμε στο σημείο να προτείνουμε να βγαίνουμε μετά από επαναλήψεις της σειράς «Deadly Women», που δεν χρειάζεται να αναφέρουμε πόσο χαμηλή τηλεθέαση θα σημείωναν. Αυτό είναι συνεπώς το «υψηλό» lead in που «απαιτήσαμε».

3. Πως προτείναμε πολλές και ενδιαφέρουσες λύσεις για να ξεπεραστεί το πρόβλημα προγραμματισμού και να βγούμε στον αέρα, αλλά όλες απορρίφθηκαν.

4. Πως ποτέ δεν αρνηθήκαμε να βγούμε μετά το «Big Brother» (αν και φανταζόμαστε πως πολλοί θα μας δικαιολογούσατε αν το κάναμε), αλλά το αντίθετο.

5. Πως το σπέσιαλ εορταστικό επεισόδιο που μας ζητήσανε και που οι ίδιοι ανακοινώσανε στον Τύπο, το ετοιμάσαμε και απροειδοποίητα, χωρίς καν να μας ενημερώσουν, αποφάσισαν ότι δεν θα το μεταδώσουν γιατί έχουν κλείσει τα διαφημιστικά πακέτα, όπως μας είπαν.

6. Πως ποτέ δεν ασκήσαμε κάποιου είδους βέτο για το ποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα προηγείται των εκπομπών μας, ή για το ποια τρέιλερς θα παίζονται στα διαφημιστικά διαλείμματα αυτών, ή για οποιοδήποτε πρόσωπο του καναλιού. Ότι δηλαδή όλες αυτές οι ανοησίες δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία απίστευτη λάσπη, που απροβλημάτιστα και άδικα εκτοξεύεται εναντίον μας.

7. Πως όχι μόνο δεν αναβάλλαμε συνεχώς την έναρξή μας, αλλά αντιθέτως, ενώ τους καλούσαμε αρχές Νοεμβρίου να συναντηθούμε άμεσα για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα προγραμματισμού που προέκυψε και να βγούμε στον αέρα στις 11 ή 18 Νοεμβρίου, αυτοί εξαφανίστηκαν χωρίς απάντηση για έναν ολόκληρο μήνα.

8. Πως εν γνώσει του Σκαϊ εργαζόμαστε όλη η ομάδα κανονικά, από αρχές Σεπτεμβρίου και παράγουμε ασταμάτητα υλικό και πως δηλώσαμε πολλάκις προς τον Σκαϊ την ετοιμότητά μας να βγούμε άμεσα στον αέρα.

9. Πως ξαφνικά, στη μέση της σεζόν και κόντρα στα έως τότε συμφωνηθέντα, μας πρότειναν να αλλάξει ώρα μετάδοσης το «Ράδιο Αρβύλα», να πάει στις 23:15 και μόλις ξεκινήσει το Big Brother, η εκπομπή μας να μετακινηθεί εκ νέου στις 24:00. Να χρησιμοποιήσει δηλαδή ο Σκαϊ το «Ράδιο Αρβύλα», μετακινώντας το συνεχώς, για να βουλώσει τις «τρύπες» προγράμματος που το ίδιο το κανάλι δημιούργησε!

10. Πως επιεικώς προκλητικά, ο Σκαϊ μεταξύ άλλων, δήλωσε ψευδώς στον Τύπο ότι πληροφορήθηκε, με έκπληξη μάλιστα, τη διάλυση της συνεργασίας μας από την ανάρτησή μας στο Facebook, ενώ στην πραγματικότητα το γνώριζαν πολύ νωρίτερα, αφού ο Σκαϊ από αποκλειστικά δική του υπαιτιότητα αποφάσισε και προκάλεσε αυτήν την καλά σκηνοθετημένη από πλευράς του ρήξη.

11. Και τέλος, θα αποδειχθεί το συναλλακτικό ήθος του Σκαϊ, ο οποίος θεώρησε ή ίσως και να θεωρεί ακόμα, ότι με μεθοδεύσεις και αντιδεοντολογικές συμπεριφορές θα αποφύγει την ευθύνη των επιλογών του. Εμείς, δεν μπορέσαμε ποτέ να φανταστούμε ή να προβλέψουμε, ότι σε αυτό το επίπεδο των επαγγελματικών συναλλαγών, μπορεί να υπάρχουν τέτοιου είδους μικροπρεπείς και δόλιες συμπεριφορές.

Ακόμα προσπαθούμε να εξηγήσουμε τους λόγους της συμπεριφοράς τους.

Ειδικά αν λάβει υπόψη του κανείς, το τι προσπάθεια κατέβαλλε ο Σκαϊ για να αποκτήσει τη συνεργασία μας, τα ιδιαιτέρως ένθερμα περσινά μηνύματα της ιδιοκτησίας και της διοίκησης του Σκαϊ προς εμάς και βέβαια, το ότι την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, οι εκπομπές μας ήταν οι κορυφαίες ψυχαγωγικές εκπομπές σε τηλεθέαση στον Σκαϊ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των φίλων μας τηλεθεατών στα μηνύματά τους, προσπαθώντας να εξηγήσουν την συμπεριφορά του Σκαϊ, δίνουν μια πολιτική διάσταση σε όλο αυτό που έχει συμβεί.

Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα.

Από την άλλη όμως, αν ακολουθήσουμε την τακτική του Σκαϊ και αρχίσουμε όλοι να λέμε ότι να’ ναι, τότε ας συγκρίνουμε ποιο «ότι να’ ναι» ακούγεται πιο πιθανό:

Εμείς να μην θέλουμε να βγούμε στον αέρα όπως λένε, ενώ εργαζόμαστε όλη η ομάδα από τον Σεπτέμβριο με όλη την κούραση και έξοδα που αυτό συνεπάγεται;

Εμείς να απαιτούμε πάση θυσία υψηλό lead in όπως ισχυρίζονται, ενώ πέρυσι με χαμηλό lead in από τον Σκαϊ, οι εκπομπές μας ήταν οι κορυφαίες ψυχαγωγικές σε τηλεθέαση στο κανάλι;

Εμείς να ασχολούμαστε με τις διάφορες ανοησίες που διαδίδουν, όπως το ποια τρέιλερς θα παίζουν στα διαλείμματα ή τί άλλες εκπομπές θα βάλει ο Σκαϊ στο πρόγραμμά του;

Ή μήπως η ερμηνεία των τηλεθεατών και η πολιτική διάσταση αυτής;

Ποιο από αυτά τα «ότι να’ ναι» ακούγεται άραγε ποιο πιθανό;

Όλα αυτά τα χρόνια, το μόνο σίγουρο που έχουμε μαζί μας, είναι η αλήθεια μας. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως πάντα, η διάθεσή μας για παραγωγή, δημιουργία και για να βγούμε στον αέρα, ήταν έμπρακτα η καλύτερη.

Το μόνο που μας ενδιαφέρει, είναι να δημιουργούμε όσο μπορούμε ωραία πράγματα και να απασχολούμε μόνο με την δουλειά μας.

Αυτό κάνουμε απρόσκοπτα 31 χρόνια τώρα, από τα οποία, τα 21 στο ίδιο κανάλι.

Στα 31 αυτά χρόνια, έχουμε δύο μόνο περιστατικά προστριβών.

Το πρώτο, δύο χρόνια πριν, όταν για συγκεκριμένους λόγους που σχετιζόταν με νεοπροσληφθέν τότε στελέχος του Αντέννα, οδηγηθήκαμε με λύπη στην αποχώρησή μας μετά από 21 χρόνια και τώρα αυτό.

Θέλουμε να πιστεύουμε και να ελπίζουμε, πως η επαγγελματική μας συνέπεια και σοβαρότητα όλων αυτών των ετών, δεν μπορεί να θιγεί, από την προσπάθεια του Σκαϊ να μας διαβάλλει μέσω «διαρροών».

Κι επειδή το πιθανότερο είναι, όπως τουλάχιστον δείχνει η έως τώρα τακτική του, ο Σκαϊ να απαντήσει στα παραπάνω με δηλώσεις παρομοίου περιεχομένου και βαθμού αλήθειας με τις προηγούμενες, δηλώνουμε ότι οτιδήποτε διαφορετικό από αυτά που παραθέσαμε είναι ψευδές και δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια, όποια ερμηνεία κι αν της δώσει κανείς.

Σας ευχαριστούμε πολύ

Η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» και του «Βινυλίου»».