H ζωή της πραγματικής Κρουέλα ντε Βιλ

Η μία είναι μια στριμμένη κακιά σε ταινία της Disney και η άλλη μια ασυμβίβαστη σταρ του Χόλιγουντ. Τα κοινά τους στοιχεία είναι οι χαρακτηριστικές φωνές τους, το τσιγάρο και τα περίτεχνα γούνινα παλτό, με πολλούς να πιστεύουν πως η Κρουέλα ντε Βιλ της Disney δημιουργήθηκε με βάση την Ταλούλα Μπάνκχεντ.

Σε μια νέα ταινία που κυκλοφόρησε στις 28 Μαΐου, η ηθοποιός Έμα Στόουν υποδύεται την διάσημη εκκεντρική κακιά της ταινίας «Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας», με την ασπρόμαυρη περούκα και την τεράστια ασπρόμαυρη γούνα.



Η Αμερικανίδα ηθοποιός που λέγεται ότι ενέπνευσε την Κρουέλα ντε Βιλ της Disney

Εδώ όμως και πολύ καιρό έχει γραφτεί ότι η Disney, στην πρώτη εκδοχή της ταινίας του 1961, όσον αφορά στην Κρουέλα ντε Βιλ, βασίστηκε στην Αμερικανίδα ηθοποιό Ταλούλα Μπάνκχεντ, η οποία φημιζόταν για τη βραχνή φωνή της και την επιβλητική της προσωπικότητα.

Η απόγονος πολιτικών που φέρεται να κάπνιζε έως και 120 τσιγάρα την ημέρα, κυκλοφορούσε σχεδόν πάντα με ένα γούνινο παλτό και ήταν γνωστή για τις βόλτες της στην πόλη με την Bentley της με τα τέλεια χτενισμένα μαλλιά της.

Η Ταλούλα Μπάνκχεντ σε σκηνή από την ταινία «A Royal Scandal»

Μιλώντας στους Los Angeles Times, ο Μαρκ Ντέιβις, ο οποίος ήταν ένας από τους βασικούς εμψυχωτές της Walt Disney Productions και ένας από τους σχεδιαστές της επιτυχημένης ταινίας, είπε: «Είχα στον νου μου κάποια μοντέλα όταν σχεδίασα την Κρουέλα ντε Βιλ. Συμπεριλαμβανομένης της Ταλούλα και μιας γυναίκας που ήξερα ότι ήταν τέρας: Ήταν ψηλή και λεπτή και μιλούσε συνεχώς –ποτέ δεν ήξερες τι έλεγε, αλλά δεν μπορούσες να πεις και λέξη. Αυτό που ήθελα πραγματικά να κάνω ήταν να φτιάξω έναν χαρακτήρα που να κινείται σαν κάποιον που δεν θα ήθελες».

Τα πρώτα χρόνια της Ταλούλα – Πώς απέκτησε τη βραχνή, χαρακτηριστική φωνή της

Η Ταλούλα Μπάνκχεντ γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1902, σε μια εξέχουσα πολιτική οικογένεια στην Αλαμπάμα. Ο παππούς και ο θείος της ήταν γερουσιαστές των ΗΠΑ και ο πατέρας της ήταν βουλευτής του Κογκρέσου για 11 θητείες.

Η Ταλούλα Μπάνκχεντ (δεύτερη από αριστερά) με τον πατέρα της, τον παππού της και την αδερφή της Ευγενία/Φωτογραφία: Wikipedia

Ωστόσο, η Ταλούλα είχε ένα τραγικό ξεκίνημα στη ζωή της, αφού η μητέρα της πέθανε από σηψαιμία λίγες εβδομάδες μετά τη γέννησή της. Μετά την τραγική απώλεια, ο πατέρας της υπέφερε από κατάθλιψη και η Ταλούλα, η οποία επιζητούσε ένα κοινό, άρχισε να κάνει την ηθοποιό. Λίγο αργότερα, ανέπτυξε χρόνια βρογχίτιδα, η οποία ήταν η αρχή της βραχνής φωνής της για την οποία έγινε διάσημη, όπως και η Κρουέλα ντε Βιλ.

Δύο άτομα που έπαιξαν βασικό ρόλο στην απεικόνιση της κακιάς Κρουέλα ντε Βιλ, ήταν ο Μπιλ Πιτ, ο οποίος έκανε την προσαρμογή του σεναρίου και η Μπέτι Λου Γκέρσον, η οποία ήταν υπεύθυνη για την φωνή της Κρουέλα. Σύμφωνα με την Γκέρσον: «Η πρώτη φωνή που δοκίμασα ακουγόταν κάπως σαν την Ταλούλα Μπάνκχεντ και όλοι είπαν: ‘Αυτό είναι. Μην την αλλάξεις!’» εξήγησε. «Δεν ήθελα η Κρουέλα να είναι εντελώς τρομακτική, όπως η Maleficent, γι’ αυτό έβαλα και λίγο χιούμορ στη φωνή μου. Πολλοί από τους κακούς της Disney είναι πραγματικά τρομακτικοί, αλλά νομίζω ότι η Κρουέλα είναι περισσότερο αστεία παρά κακιά».

Αλφρεντ Χίτσκοκ και Ταλούλα Μπάνκχεντ

Η καριέρα στο θέατρο και τον κινηματογράφο

Όσο για την Ταλούλα Μπάνκχεντ, ξεκίνησε αρχικά σε μια σειρά ταινιών του βωβού κινηματογράφου, προτού πάει στο Λονδίνο όπου γίνει γνωστή στο West End. Το 1923, σε ηλικία 21 ετών, κέρδισε την αναγνώριση όταν έπαιξε την Μαξίν στο έργο του Τζέραλντ ντου Μοριέ «The Dancers» όπου έπαιρνε 30 σεντς την εβδομάδα. Αλλά δεν ήταν μόνο η ερμηνεία της που τράβηξε την προσοχή των θεατών, ήταν η μοναδική της εικόνα, με τα ψηλά σχεδιασμένα φρύδια, το πρόσωπο σε σχήμα καρδιάς και τα μακριά ξανθά μαλλιά, που κάποτε η ίδια είπε ότι έφταναν μέχρι το γόνατο. Κάποια στιγμή, μάλιστα, όταν η Ταλούλα έφυγε από ένα δωμάτιο όπου βρισκόταν η κόρη του Τζέραλντ, η 15χρονη Δάφνη, εκείνη γύρισε στον πατέρα της και είπε: «Μπαμπά, αυτό είναι το πιο όμορφο κορίτσι που έχω δει ποτέ στη ζωή μου».

Η Ταλούλα Μπάνκχεντ στο καμαρίνι της

Μετά την επιτυχία της στην ταινία του 1944 του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Lifeboat», η σταρ πλέον Ταλούλα, φαίνεται ότι ανέπτυξε κι άλλες ομοιότητες που έφεραν συγκρίσεις με την Κρουέλα ντε Βιλ – κυρίως την αγάπη της να τριγυρνά στο Λονδίνο με την Bentley της. Στην κλασική ταινία της Disney, η διαβόητη κακιά απεικονίζεται ως μια απερίσκεπτη οδηγός, που τρέχει μέσα σε χιονισμένους δρόμους και ρίχνει στην άκρη του δρόμου άλλα αυτοκίνητα. Αντιθέτως όμως, η Ταλούλα λέγεται ότι χανόταν στους δρόμους, και φέρεται να πλήρωνε τους οδηγούς ταξί για να της δείχνουν το δρόμο και τους ακολουθούσε μέχρι να φτάσει στον προορισμό της.

Κάπνιζε 120 τσιγάρα την ημέρα και είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες

Μετά την επιτυχημένη καριέρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ηθοποιός αποφάσισε να πάει στο Χόλιγουντ, προτού τελικά διαπιστώσει ότι ήταν πολύ βαρετό για εκείνη. Ήξερε όμως πώς να περνά καλά. Κάποτε είπε σε έναν δημοσιογράφο: «Ο μπαμπάς μου με προειδοποίησε για τους άνδρες και το αλκοόλ, αλλά ποτέ δεν με προειδοποίησε για τις γυναίκες και την κοκαϊνη».

Συχνά κατηγορούμενη ως χυδαία, η Ταλούλα ήταν επαναστάτης σε μια εποχή που οι αστέρες υποτίθεται πως έπρεπε να είναι ευγενικοί και σεμνοί. Κάπνιζε περίπου 120 τσιγάρα την ημέρα και είχε μιλήσει για την χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ καθώς και για τους σεξουαλικούς της δεσμούς τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες, μεταξύ των οποίων οι: Γκρέτα Γκάρμπο, Μάρλεν Ντίτριχ, Χάτι ΜακΝτάνιελ και Τζον Έμερι, τον οποίο και παντρεύτηκε.

Την περίοδο που ζούσε στην Αγγλία, σύχναζε έξω από το Κολλέγιο Ίτον τις Κυριακές με την Bentley της ψάχνοντας για σεξ, σύμφωνα με το βιβλίο «Toto & Coco: Spies, Seduction And The Fight For Survival» του Άλαν Φρέιμ.

Η σχέση της με την Τότο Κούπμαν

Μεταξύ των εραστών της ήταν και η Κατερίνα Κούπμαν, γνωστή ως Τότο, η οποία έγινε μυστική πράκτορας μετά το ξέσπασμα του πολέμου και μάλιστα διακινούσε ναζιστικά μυστικά στην αντίσταση.

Το μοντέλο και μυστική πράκτορα την περίοδο του πολέμου Τότο Κούπμαν/Φωτογραφία: Getty Images

Η Ταλούλα γνώρισε την Τότο σε ένα πάρτι και αυτοσυστήθηκε: «Γεια, είμαι λεσβία». Σύντομα έγιναν εραστές, αν και όχι αποκλειστικές, λόγω του ότι η Ταλούλα πήγαινε και με άνδρες. Η Τότο πίστευε ότι η Ταλούλα ήταν εντελώς τρελή και πως αυτό ήταν που την τράβηξε επάνω της. «Ήθελε να σοκάρει, αλλά πάντα ήμουν περήφανη που ήμουν μαζί της, αν και ήταν εξαντλητικό να προσπαθώ να συμβαδίζω μαζί της».

Κι αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ταλούλα Μπάκχεντ λέγεται ότι κάποτε είχε μια ουρά κοριτσιών να παρατάσσονται έξω από την σουίτα του ξενοδοχείου όπου διέμενε στο Παρίσι, βλέποντας – και όχι μόνο – 15 από αυτές μέσα σε ένα βράδυ. Το φλογερό ειδύλλιο μεταξύ Τότο και Ταλούλα ήταν βραχύβιο, με διάρκεια μόλις 4 μηνών.

Η ηθοποιός, που τελικά παντρεύτηκε και χώρισε μία φορά, δεν είχε αποκτήσει παιδιά και πέθανε σε ηλικία 66 ετών, τον Δεκέμβριο του 1968.

Εν κατακλείδι, πολλοί πιστεύουν ότι η ανέμελη στάση της Ταλούλα μπορεί να ενέπνευσε τους δημιουργούς της Disney όταν έκαναν το πορτρέτο της Κρουέλα ντε Βιλ, η οποία ήταν αποφασισμένη να πετύχει στην απαγωγή των σκύλων, ανεξάρτητα από το κόστος.