H Μόσχα καταγγέλλει Oυκρανική επίθεση με drone κατά του Κρεμλίνου

Η Ουκρανία πραγματοποίησε δύο επιθέσεις με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας, με στόχο να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, ανακοίνωσε το γραφείο του προέδρου.

Footage of drone attack on Kremlin which Russia is saying was an assassination attempt on President Putin.

This war ain’t ending. Escalation time

pic.twitter.com/jLYuS9FS96

— Monica Verma (@TrulyMonica) May 3, 2023