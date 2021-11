H μετάλλαξη Όμικρον ίσως προήλθε από ασθενή με AIDS

Ο εντυπωσιακά υψηλός αριθμός μεταλλάξεων της μετάλλαξη Όμικρον του νέου κορωνοϊού ίσως σημαίνει ότι προήλθε από ασθενή με HIV, εκτιμούν ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες.

Ο Κάρστεν Βατσλ, γενικός γραμματέας της Γερμανικής Εταιρείας Ανοσολογίας, επικαλούμενος ευρήματα δημοσιευμένα από έρευνες για άλλες περιπτώσεις, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο πως θεωρεί πιθανό αυτό το σενάριο.

Ο ιός μπορεί να αναπαράγεται για εβδομάδες σε ανθρώπους με εξασθενημένο το ανοσοποιητικό σύστημα, επισήμανε ο κ. Βατσλ.

«Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, μπορεί να γίνουν επανειλημμένες, μεμονωμένες μεταλλάξεις, που πιθανόν δεν δίνουν στον ιό κάποιο πλεονέκτημα, ωστόσο ενίοτε συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, εξαιτίας της αδυναμίας του ανοσοποιητικού συστήματος να τις ελέγξει», συνέχισε.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιπρόσθετες μεταλλάξεις, ο συνδυασμός των οποίων εντέλει δίνει πλεονέκτημα στον ιό, εξήγησε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο ενδεχόμενο ο ασθενής «μηδέν» της παραλλαγής Όμικρον να είναι φορέας ή ασθενής HIV/AIDS είχε αναφερθεί προ ημερών και το Bloomberg. Σύμφωνα με το Bloomberg, ένας επιστήμονας στο UCL Genetics Institute του Λονδίνου, ο Francois Balloux, σε δήλωσή του στο Science Media Centre υποστήριξε ότι η νέα μετάλλαξη πιθανώς να εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια μιας χρόνιας λοίμωξης, ενός ανοσοκατεσταλμένου ατόμου, όπως ένας ασθενής HIV/AIDS που δεν ακολουθεί θεραπεία. Η Νότια Αφρική, υπενθυμίζεται, έχει 8,2 εκατ. φορείς του HIV. Το ίδιο σενάριο εξετάζεται και για την εκκίνηση της μετάλλαξης Βήτα, που ξεκίνησε πέρυσι στη Νότια Αφρική.

Την εκτίμηση ότι η παραλλαγή Όμικρον μπορεί να προήλθε μέσα από τη «διαρκή εξέλιξη σε ένα άτομο με χρόνιο νόσημα, προτού “ριχθεί” ξανά στον πληθυσμό» εξέφρασε και ο έμπειρος ερευνητής Τρέβορ Μπέντφορντ:

This extremely long branch (>1 year) indicates an extended period of circulation in a geography with poor genomic surveillance (certainly not South Africa) or continual evolution in a chronically infected individual before spilling back into the population. 4/16 pic.twitter.com/8mEI46VFMn

— Trevor Bedford (@trvrb) November 26, 2021