H Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023: Όλες οι δράσεις του Απριλίου

Όλες οι δράσεις της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης τον Απρίλιο

Τι σχέση μπορεί να έχει η κλασική μουσική με τον πειραματισμό, η ηλεκτρική κιθάρα με τα εικαστικά, ο κινηματογράφος με ένα πανηγύρι, και η ψυχεδέλεια με την ελληνική Πασχαλιά;

Ο Απρίλιος στην Ελευσίνα ξεκινάει με τους dissonArt και το εμβληματικό έργο Piano, Violin, Viola, Cello του πρωτοπόρου Αμερικανού συνθέτη πειραματικής μουσικής Morton Feldman, ενώ λίγες μέρες αργότερα ρίχνει αυλαία η έκθεση σύγχρονης τέχνης Μυστήριο 177 Visions from the Underworld με μία ακόμα «αποκάλυψη» να περιμένει το κοινό που θα παρευρεθεί στη λήξη της. Ακολουθεί το σε-πραγματικό-χρόνο πολυεπίπεδο Πανηγύρι του Σύλλα Τζουμέρκα, όπου το Live Cinema, η Εργατική Τάξη και οι Σειρήνες συνομιλούν με το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου (πολιούχου της πόλης), για να φτάσουμε στο μεγάλο λαϊκό γλέντι με τα τραγούδια και τους χορούς της Γης, της Άνοιξης και της ελληνικής Πασχαλιάς υπό την επιμέλεια του καθηγητή εθνομουσικολογίας Λάμπρου Λιάβα. Ο εικαστικός Μάριος Φούρναρης δημιουργεί για μία μέρα, ένα μίγμα εικαστικής τέχνης, περφόρμανς και μουσικής, η τοπική καλλιτεχνική ομάδα Cultterra πραγματοποιεί εβδομαδιαίες δράσεις ανοιχτές στο κοινό, ενώ οι εμβληματικές εκθέσεις Μυστήριο 44 Heiner Goebbels 7 Στήλες, και Μυστήριο 17 Μελίνα θα παραμείνουν ανοιχτές για λίγες ημέρες ακόμα, ενώ προσκλήσεις συμμετοχής σε έργα και δράσεις, όπως η έκθεση του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη Juan Esteban Sandoval, το πρώτο εργαστήριο σύγχρονου τσίρκου στην Ελευσίνα από την ομάδα «Κι όμΩς κινείται», το διεθνές συνέδριο Μυστήριο 79 Beyond The Obvious, το πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας Visual Arts Initiator III – Αλλά μην το πεις πουθενά αλλά και το κοινοτικό ραδιόφωνο της Ελευσίνας, είναι ανοιχτές καθόλη τη διάρκεια του μήνα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Μυστήριο 92 Piano, Violin, Viola, Cello

Αποθήκη 1, Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Το σύγχρονο μουσικό σύνολο dissonArt ερμηνεύει Morton Feldman

Το διακεκριμένο μουσικό σύνολο dissonΑrt παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το εμβληματικό έργο του πρωτοπόρου Αμερικανού συνθέτη Morton Feldman Piano, Violin, Viola, Cello. Μία βαθιά εμπειρία ακρόασης, όπου οι θεατές θα είναι ελεύθεροι να καθίσουν ή να ξαπλώσουν στην Αποθήκη 1 του Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας προκειμένου να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τους μουσικούς, βιώνοντας μία μοναδική εμπειρία.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 3.33 μ.μ.

Μυστήριο 177 Visions from the Underworld – Finissage

X-Bowling Art Center

Αυλαία για την έκθεση σύγχρονης τέχνης με την αποκάλυψη του έργου του πολυβραβευμένου γλύπτη Θεόδωρου

Έχοντας φιλοξενήσει ήδη περισσότερους από 2.000 επισκέπτες, η ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης ολοκληρώνεται με την αποκάλυψη του “κύβου του αγνώστου”. Μέσα από μια ειδική τελετή, υπό την καθοδήγηση του καλλιτέχνη McCloud Zicmuse, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να αντικρίσουν, για πρώτη φορά και για μία μόνο μέρα, το γλυπτό του πολυβραβευμένου διεθνούς Έλληνα καλλιτέχνη Θεόδωρο. Την ίδια μέρα, λίγο νωρίτερα, από τις 11.00 έως τις 13.00, ο Zicmuse θα πραγματοποιήσει το workshop Preparing the Ways, με στόχο να προετοιμάσει τους επισκέπτες για όσα θα ακολουθήσουν, μέσα από το παιχνίδι με αυτοσχέδια μουσικά όργανα, φωνητικές ασκήσεις και απλές χορογραφίες. Το Visions of the Underworld, σε επιμέλεια των Agprognostic Temple, είναι μια συμβολική μετάβαση στον Κάτω Κόσμο μετ’ επιστροφής, ένα ταξίδι αποκάλυψης και ανακάλυψης, μέσα από το οποίο 10 σημαντικοί σύγχρονοι δημιουργοί αναδεικνύουν τη συνάφεια των Ελευσινίων Μυστηρίων με τη σύγχρονη εποχή και τα ερμηνεύουν σε μια γλώσσα του 21ού αιώνα.

21-23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Μυστήριο 84 Πανηγύρι (στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου)

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας (Ε.Κ.Ε.Δ.Α.) & Δημόσιος χώρος

Ενας κινηματογραφικός μαραθώνιος στο πανηγύρι του Αγ. Γεωργίου στην Ελευσίνα

Το πρωτοποριακό αυτό φεστιβάλ συνδιαλέγεται με έναν θρησκευτικό, ιστορικό και πολιτιστικό θεσμό όπως είναι το πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου (πολιούχου της πόλης), ενσωματώνοντας νέα χαρακτηριστικά στη συλλογική συνείδηση με ολοήμερες και ολονύκτιες κινηματογραφικές προβολές, δημόσιες ομιλίες έξι ωρών, VR περφόρμανς και ζωντανά γυρίσματα στον δημόσιο χώρο με στόχο τη δημιουργία δύο ταινιών, σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με τη συμμετοχή του κοινού, θα μονταριστούν επιτόπου και θα προβληθούν στη λήξη του φεστιβάλ. Μία σύλληψη του σκηνοθέτη Σύλλα Τζουμέρκα, με τη συνεπιμέλεια της ακαδημαϊκού και cultural practitioner Μαρίας Χατζηχριστοδούλου aka Maria X, και του κριτικού κινηματογράφου και programmer Lorenzo Esposito, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το LADA – The Live Art Development Agency.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Μυστήριο 100 Τα Ιερά Τραγούδια

Πλατεία Συνοικισμού Ποντίων & Όαση – Πρώην Camping

Τραγούδια και χοροί της ελληνικής Πασχαλιάς

Ο καθηγητής εθνομουσικολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Λάμπρος Λιάβας θα μιλήσει για το βαθύτερο νόημα και τις λειτουργίες των λαϊκών δρώμενων και των τραγουδιών αυτής της περιόδου, όπου η χριστιανική λατρεία αναβαπτίζεται στις αρχαίες καταβολές της, ο Χριστός συνομιλεί με τον Άδωνι και ο Αϊ-Γιώργης συναντά τον αρχαίο δρακοντοκτόνο ήρωα που ελευθερώνει το νερό και φέρνει την καρποφορία. Στη συνέχεια θα στηθεί μέσα στα δέντρα ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι με τα τραγούδια και τους χορούς της Γης, της Άνοιξης και της ελληνικής Πασχαλιάς.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Μυστήριο 83 Spe Meliore Moriendi

Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνας

Μία διακαλλιτεχνική συνέργεια εικαστικής τέχνης, περφόρμανς και μουσικής

Ο εικαστικός καλλιτέχνης Μάριος Φούρναρης παρουσιάζει μία διακαλλιτεχνική συνέργεια εικαστικής τέχνης, περφόρμανς και μουσικής σε συνεργασία με τους μουσικούς Γεωργία Μπαλαμπίνη και Mislav Režić και με τη συμμετοχή πολιτιστικών ομάδων της Ελευσίνας. Το έργο/δράση θέτει στο προσκήνιο την επανεξέταση των χαρακτηριστικών που συνθέτουν το όλον της εφήμερης ανθρώπινης ύπαρξης, μέσα από την αντίστιξη συμβολικών αναπαραστάσεων του μυθικού κόσμου και της Αναγέννησης. Η καλλιτεχνική πρόταση συμπεριλαμβάνει τρία μέρη: το γλυπτικό περιβάλλον, την περφόρμανς και τη μουσική.

ΠΕΜΠΤΗ 6, 20, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Cultterra

Ημέρες Δίψας

Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός Ελευσίνας

Οι καλλιτέχνες ομάδες της Ελευσίνας σε δράση

Η νεανική ομάδα Cultterra παρουσιάζει τη δράση Ημέρες Δίψας (Thirstdays). Ο τίτλος αποτελεί ένα λογοπαίγνιο των αγγλικών λέξεων “Πέμπτης”, μέρα της εβδομαδιαίας συνάντησης της ομάδας, και της “δίψας”, σηματοδοτώντας τη δίψα των νέων της πόλης για την τέχνη και τον πολιτισμό. Οι άξονες της δράσης περνούν διαδοχικά από τις πιο άτυπες ενασχολήσεις μέχρι τις πιο τυπικές και ανοιχτές προς το κοινό εκδηλώσεις. Τον Απρίλιο θα πραγματοποιηθούν οι δράσεις γνωριmeet the 2023: Μάρθα Φριντζήλα, Αραξοβόλιν: προβολή ταινίας, γνωριmeet the locals: Ελπίδα Χατζηνικολάου.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Μήνας πλούσιος σε προγράμματα και δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης για όλες τις σχολικές βαθμίδες, τους νέους, αλλά και τους ενήλικες είναι ο Απρίλιος. Φωτογραφικά έργα εμπνευσμένα από την πόλη, ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, τοιχογραφίες που αντλούν έμπνευση από το περιβάλλον, ένα συμμετοχικό εργαστήριο αστικού σχεδιασμού, ένα χορευτικό ταξίδι στον δημόσιο χώρο με μία σανίδα skate, μία μικτή ομάδα εφήβων που σχεδιάζει την πόλη του μέλλοντος μέσα από ψηφιακά περιβάλλοντα, παιδιά της Α’ Δημοτικού που εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες κατασκευής, ένα πανεπιστήμιο που ανοίγει τις πόρτες του σε κάθε ενδιαφερόμενο για να παρακολουθήσει ομιλίες, σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια και πολλές ακόμη δράσεις και προγράμματα λαμβάνουν χώρα στην πόλη της Ελευσίνας.

Για λίγες μέρες ακόμα!

Μυστήριο 44 Heiner Goebbels 7 Στήλες | Φωτό: John Kouskoutis

Έως την Κυριακή 23 Απριλίου θα φιλοξενηθούν οι δύο εμβληματικές εκθέσεις: το Μυστήριο 44 Heiner Goebbels 7 Στήλες του πολυπράγμονα καλλιτέχνη και συνθέτη Heiner Goebbels, ο οποίος μετατρέπει την Αποθήκη 2 του Παλαιού Ελαιουργείου σε έναν σύγχρονο ναό, ενώ δίπλα ακριβώς, στην Αποθήκη 3, φιλοξενείται το Μυστήριο 17 Μελίνα, η αφιερωματική έκθεση στην αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, υπό τη γενική εποπτεία της Μανουέλλας Παυλίδου και τη γενική επιμέλεια και μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη του Νικόλαου Καλτσά.

Ανοιχτές Προσκλήσεις Συμμετοχής

Μυστήριο 19 Visual Arts Initiator – Αλλά μην το πεις σε κανέναν

Πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας για την έννοια της μύησης και της μυστικότητας

Πέντε καλλιτέχνες πειραματίζονται, διαδρούν, μυούνται στην τέχνη της in situ εγκατάστασης. Καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των εικαστικών τεχνών, με έμφαση στον δημόσιο χώρο (installation, video art, sound art, performance, γλυπτική κ.ο.κ.), να συμμετάσχουν στην 3η έκδοση του προγράμματος καλλιτεχνικής φιλοξενίας Μυστήριο 19 Visual Arts Initiator III – Αλλά μην το πεις σε κανέναν. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Ελευσίνα σε δύο περιόδους, τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2023, ενώ οι πέντε καλλιτέχνες που θα επιλεγούν θα διαμείνουν στην πόλη, θα εμπνευστούν από τα Ελευσίνια Μυστήρια, θα πειραματιστούν και θα δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα σε διάλογο με τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας, υπό την καθοδήγηση της διεθνούς αναγνώρισης επιμελήτριας Joanna Warsza και πέντε ακόμη καταξιωμένων καλλιτεχνών.

Αιτήσεις συμμετοχής έως 6 Απριλίου εδώ

Μυστήριο 111 Ο πήλινος στρατός της Ελευσίνας

Γίνετε κομμάτι του έργου του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη Juan Esteban Sandoval

Ο Πήλινος Στρατός της Ελευσίνας, έργο του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη Juan Esteban Sandoval, είναι ένα αφιέρωμα, ένα μνημείο για όσους εργάστηκαν και εργάζονται στην Ελευσίνα, για όσους έχουν φτιάξει τη σημερινή εικόνα της πόλης με τη δουλειά τους, τη σωματική τους προσπάθεια, τη ζωή τους. Το ανοιχτό κάλεσμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και συνταξιούχους εργοστασίων, βιομηχανιών και εταιριών της περιοχής. Για καθέναν που θα συμμετάσχει, ο καλλιτέχνης θα δημιουργήσει ένα χειροποίητο κράνος από πηλό, πάνω στο οποίο θα είναι χαραγμένα στοιχεία ή λέξεις που θα χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο άτομο. Τον Σεπτέμβριο του 2023, όλα τα πήλινα κράνη που θα παραχθούν, θα εκτεθούν σε μία μεγάλη έκθεση στον χώρο του Ίρις και, στη συνέχεια, θα μοιραστούν στους συμμετέχοντες ως ανάμνηση του γιγαντιαίου αυτού καλλιτεχνικού έργου.

Μυστήριο 109 Το σωματίδιο του Higgs

Tο πρώτο εργαστήριο σύγχρονου τσίρκου στην Ελευσίνα

Η 2023 Ελευσίς και η έμπειρη ομάδα χορευτών και ακροβατών «Κι όμΩς κινείται» πραγματοποιούν το πρώτο εργαστήριο σύγχρονου τσίρκου στην Ελευσίνα για επαγγελματίες και ερασιτέχνες, παιδιά και ενήλικες, που οδηγεί στην ανανεωμένη εκδοχή της βραβευμένης παράστασης «Το σωματίδιο του Higgs».Το εργαστήριο περιλαμβάνει μαθήματα σύγχρονου χορού και ακροβασίας από τη χορογράφο Σουγιουλτζή Χριστίνα και τους χορευτές Νώντα Δαμόπουλο και Ιλεάννα Παππά και απευθύνεται σε κατοίκους Ελευσίνας, καθώς και χορευτές και ακροβάτες που επιθυμούν να εντατικοποιήσουν τις γνώσεις τους πάνω στο σύγχρονο τσίρκο.

Μυστήριο 79 Beyond The Obvious Conference 2023

Handle with Care Agora: Call for projects

Στο πλαίσιο του συνεδρίου Beyond the Obvious λαμβάνει χώρα η δράση Handle with Care Agora, ένα άτυπο φόρουμ που παρουσιάζει τοπικά και διεθνή ευρωπαϊκά έργα που αφορούν σε θέματα φροντίδας, κοινοτικής και ατομικής ευημερίας, υγείας και πολιτισμού. Στόχος της Αγοράς είναι να φέρει διαφορετικές οπτικές από τις τέχνες, την κληρονομιά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία, την έρευνα, την πολιτική, τον ακτιβισμό και να συνδυάσει πρωτοβουλίες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο για δικτύωση και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Πρόσβαση στην Ελευσίνα

#21χλμ

Μόλις 21 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, μια από τις σημαντικότερες ιερές πόλεις της αρχαιότητας, η πόλη των Ελευσίνιων Μυστηρίων και γενέτειρα του Αισχύλου, η Ελευσίνα είναι η τέταρτη κατά σειρά Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης που φιλοξενείται στην Ελλάδα. Η πρόσβαση σε αυτή μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Με αυτοκίνητο ή μηχανή μέσω της Αττικής Οδού ή από τη Λεωφόρο Αθηνών, σε μόλις 25 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας

Με λεωφορείο (γραμμές 845 και 871 από Πειραιά, 876 από τον σταθμό «Αγ. Μαρίνα» του μετρό και 878 από Αχαρνές)

Με προαστιακό (στάση «Μαγούλα» και στη συνέχεια με το λεωφορείο 863)

Με ΚΤΕΛ (γραμμή Μέγαρα – Νέα Πέραμος – Ελευσίνα, με αφετηρία την πλατεία Ασωμάτων στο Θησείο)