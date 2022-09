H αναφορά που έκανε ο Βασιλιάς Κάρολος σε Χάρι και Μέγκαν

Στο πρώτο του διάγγελμα, ο νέος βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμμετοχή του στο πένθος για την εκλιπούσα Ελισάβετ Β’, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα υπηρετήσει τις ίδιες αξίες με τη μητέρα του. Τόνισε πως αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον ίδιο και για όλη τη βασιλική οικογένεια.

King Charles III announces his son Prince William will now be Prince of Wales and expresses "love" for Harry and Meghan "as they continue to build their lives overseas." https://t.co/NsUktAfV15 pic.twitter.com/8pAMxVfOtR

— CBS News (@CBSNews) September 9, 2022