Grand Prix Αυστραλίας: Θριαμεβευτής και πάλι ο Φερστάπεν

Ούτε ο πιο μεγάλος φίλος του δράματος δεν φανταζόταν αυτό που έγινε στο Grand Prix της Αυστραλίας! Στον ίσως πιο… περίεργο αγώνα όλων των εποχών, που είχε διάρκεια πάνω από 2,5 ώρες ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε νικητής μετά από τρεις κόκκινες σημαίες και δύο επανεκκίνση βλέποντας την καρό σημαία πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας!

Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν αυτός που ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ενώ ο μαγικός ξανά Φερνάντο Αλόνσο έκλεισε την πρώτη τριάδα, με την FIA να του επιστρέφει πίσω τη θέση που έχασε στην τελευταία επανεκκίνηση από αντικανονικό χτύπημα του Σάινθ, ο οποίος λόγω ποινής πέντε δευτερολέπτων έπεσε εκτός βαθμών!

Ο Λεκλέρ έφυγε στην πρώτη στροφή στην αμμοπαγίδα, ο Άλμπον διέλυσε το μονοθέσιό του, ο Ράσελ έπιασε φωτιά, ο Μάγκονουσεν… έχασε έναν τροχό, ενώ Γκασλί, Οκόν, Ντε Βρις και Σάρτζεντ χτύπησαν μεταξύ τους προς το φινάλε, με τον αριθμό των οδηγών που εγκατέλειψαν να ανεβαίνει στους οκτώ. Ο Πέρεζ αν και ξεκίνησε 20ος τερμάτισε στην 5η θέση, ενώ η Aston Martin σίγουρα πανηγυρίζει με την 4η θέση του Στρολ.

H FIA αποφάσισε αρχικά επανεκκίνηση στον 9ο γύρο μετά το ατύχημα του Άλμπον και μέχρι να καθαριστεί η πίστα από τα χαλίκια, με τα μονοθέσια να μην έχουν σοβαρές ανακατατάξεις. Στην επανεκκίνηση ωστόσο του 57ου γύρου που μάλλον ήταν αχρείαστη, ο Σάινθ χτύπησε τον Αλόνσο και άλλοι τέσσερις πιλότοι βγήκαν… knock out. Ωστόσο αφού ο Φερστάπεν δεν είχε ολοκληρώσει ούτε το 1o sector, όλο αυτό δεν «μετρήθηκε» καν, με τον Αλόνσο να παίρνει πίσω την 3η θέση, αλλά όσους δεν τα κατάφεραν να συνεχίσουν να μένουν εκτός βαθμών.

when anyone asks me why i love formula 1 so much i’ll just show them this video pic.twitter.com/HvMNDtkRXx

— andy SAW TAYLOR (@iiiuminateandy) April 2, 2023