Γουίμπλεντον: Θριαμβευτής ο Τζόκοβιτς – Νίκησε τον Κύργιο στον τελικό

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το Γουίμπλεντον νικώντας με 3-1 σετ τον Νικ Κύργιο στον τελικό. Το 4-6, 6-3, 7-6 έδωσε το τρόπαιο του Wimbledon και φέτος στον Σέρβο πρωταθλητή, ο οποίος έφτασε τις 21 κατακτήσεις major, μία πίσω από τον Ράφα Ναδάλ και μία μπροστά από τον Ρότζερ Φέντερερ. Ο Τζόκοβιτς είχε τις απαντήσεις στο άψογο σερβίς του Κύργιου (τελείωσε με ρεκόρ απέναντι στον Σέρβο σε τελικούς major).

Στο μεταξύ, ένα από τα γνωστά του ξεσπάσματα είχε ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος που κοντράρεται με τον Τζόκοβιτς στον τελικό του Γουίμπλεντον.

Ο Κύργιος διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή της αναμέτρησης ότι υπάρχει μια μεθυσμένη, η οποία του φωνάζει την ώρα που σερβίρει. Μάλιστα, η στιχομυθία που είχε με τον διαιτητή, σίγουρα θα προστεθεί στη λίστα με τις πιο «τρελές» στιγμές του.

παραλίγο να μου κοστίσει το game. Γιατί είναι ακόμα εδώ; Είναι τέρμα μεθυσμένη και μου μιλάει την ώρα του αγώνα, είναι απαράδεκτο», ανέφερε αρχικά, με τον διαιτητή να του λέει ότι συμφωνεί. Ο 26χρονος τενίστας του απάντησε ότι: «τότε γιατί δεν τη διώχνεις». Ο chair umpire του ζήτησε να την υποδείξει, με τον Κύργιο να του απαντάει: «Αυτή με το φόρεμα, αυτή που μοιάζει σαν να έχει πιει 700 ποτά».

"She's drunk out of her mind and talking to me in the middle of a game. She's the one who looks like she's had 700 drinks."

Classic Nick Kyrgios#Wimbledon pic.twitter.com/mhDw7M2Zbd

— Chris Hammer (@ChrisHammer180) July 10, 2022