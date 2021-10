Γκουτέρες: Απογοητευτικά τα αποτελέσματα της Συνόδου G20

Την απογοήτευση για τα αποτελέσματα της Συνόδου των G20 μετά την ολοκλήρωση της εξέφρασε ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν γκρεμίστηκαν οι ελπίδες του.

«Φεύγω από τη Ρώμη χωρίς να έχουν εκπληρωθεί οι ελπίδες μου, αλλά τουλάχιστον δεν γκρεμίστηκαν», έγραψε ο Γκουτέρες στο Twitter.

Οι ηγέτες των 20 ισχυρότερων οικονομικών παγκοσμίως συμφώνησαν νωρίτερα σήμερα σε μια διακήρυξη η οποία καλεί για «ουσιαστική και αποτελεσματική» δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής χωρίς ωστόσο να αναφέρει χειροπιαστές δεσμεύσεις ή λεπτομέρειες για τους τρόπους επίτευξης περιορισμού των βλαβερών εκπομπών άνθρακα.

While I welcome the #G20‘s recommitment to global solutions, I leave Rome with my hopes unfulfilled — but at least they are not buried. Onwards to #COP26 in Glasgow to keep the goal of 1.5 degrees alive and to implement promises on finance and adaptation for people & planet. pic.twitter.com/c1nhIDbA8m

