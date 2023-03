Γκάρι Λίνεκερ: Απολύθηκε από το BBC μετά την κριτική στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο

Στην απομάκρυνση του Γκάρι Λίνεκερ από την παρουσίαση της εκπομπής «Match of the Day» προχώρησε το BBC μετά το σχόλιο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή για την κυβέρνηση της Αγγλίας και τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί.

Julia gives her verdict on Gary Lineker’s tweet comparing the Government’s Illegal Migration Bill to Nazi Germany.

“When it comes to talking about politics, it’s about time we showed you the red card.”@JuliaHB1 pic.twitter.com/wIN7ri7DuF

