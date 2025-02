Για τον Απρίλιο προσδιορίζει τη νέα συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο Τούρκος ΥΠΕΞ

Τον Απρίλιο θα γίνει η νέα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Η συνάντηση η οποία θα γίνει στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα ανάμεσα στους ηγέτες Ελλάδας και Τουρκίας.

Σύμφωνα, πάντως, με πηγή από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, έχουν συζητηθεί διάφορες ημερομηνίες μεταξύ αυτών και ο Απρίλιος, αλλά δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένη ημερομηνία για το Ανώτατο Συμβούλιο στην Άγκυρα.

#BREAKING Turkish President Erdogan to meet Greek Prime Minister Mitsotakis in April under framework of High-Level Cooperation Council, says Turkish foreign minister pic.twitter.com/SWz2SItxzW