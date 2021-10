Γερμανία: Τα βρήκαν για την κυβέρνηση

Τα τρια κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για να συνεργαστούν

Εξελίξεις και μάλιστα σημαντικά έρχονται από το μέτωπο της κυβερνητικής συνεργασίας στην Γερμανία. Οι Σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι ήρθαν πρώτοι στις γερμανικές βουλευτικές εκλογές, οι Πράσινοι και οι Φιλελεύθεροι ανακοίνωσαν σήμερα πως κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για να σχηματίσουν τη νέα κυβέρνηση.

Οι ηγεσίες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), των Πρασίνων και του Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) συμφώνησαν σήμερα σε κοινό κείμενο αρχών, με βάση το οποίο ζητούν την έγκριση των αρμόδιων οργάνων τους προκειμένου να προχωρήσουν σε επίσημες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί το «μικρό» Συνέδριο των Πρασίνων, το οποίο αναμένεται να δώσει τη συγκατάθεσή του για συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις, ενώ το FDP θα απευθυνθεί τις επόμενες ημέρες για τον ίδιο σκοπό στα κομματικά όργανα. Στο SPD δεν προβλέπεται ανάλογη διαδικασία.

Ο υποψήφιος Καγκελάριος του SPD Όλαφ Σολτς έκανε λόγο για «εντατικές συνομιλίες» και ανέδειξε το συνταξιοδοτικό και την κλιματική αλλαγή ως δύο από τα βασικότερα σημεία. Όπως είπε, σχεδιάζεται «το μεγαλύτερο εγχείρημα βιομηχανικού εκσυγχρονισμού των τελευταίων 100 ετών».

Από την πλευρά των Πρασίνων, η συμπρόεδρος Αναλένα Μπέρμποκ τόνισε ότι στόχος δεν είναι η πολιτική του «μικρότερου κοινού παρονομαστή». Όλες οι πλευρές χρειάστηκε να κάνουν παραχωρήσεις, αλλά αποφασιστικής σημασίας υπήρξε η οικοδόμηση μιας κοινωνικο-οικολογικής οικονομίας της αγοράς, εξήγησε.

Ο αρχηγός του FDP Κρίστιαν Λίντνερ αναφέρθηκε κυρίως στο «πολιτικό στιλ» που αναδείχθηκε από τις συνομιλίες των τελευταίων ημερών. «Συζητήσαμε με μεγάλη σοβαρότητα και περιέργεια. Αυτές οι εμπιστευτικές συνομιλίες αποτελούν σημείο καμπής για την πολιτική κουλτούρα της Γερμανίας και σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται εφικτό και ένα νέο ξεκίνημα για τη χώρα μας», δήλωσε ο κ. Λίντνερ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν ισχύει η χθεσινή του δήλωση για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων πριν από τα Χριστούγεννα, ο κ. Σολτς ανέφερε ότι «όλες οι πλευρές επανέλαβαν τη βούλησή τους να τελειώσουμε γρήγορα», ενώ ερωτηθείς αν έχει ήδη γίνει συζήτηση για τα υπουργεία που θα πάρει κάθε κόμμα, ο κ. Λίντνερ απάντησε μονολεκτικά: «Όχι».

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/leykos-kapnos-sti-germania-prokatarktiki-symfonia-gia-sximatismo-kyvernisis

