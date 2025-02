Γερμανία: Συνελήφθη ύποπτος για την επίθεση μπροστά στο Μνημείο για το Ολοκαύτωμα

Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής 21 Φεβρουαρίου ότι συνέλαβε έναν άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι νωρίτερα στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένας άλλος άνδρας.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στον δρόμο μεταξύ του Μνημείου για το Ολοκαύτωμα και της πρεσβείας των ΗΠΑ, κοντά στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, δεν είναι ωστόσο γνωστό εάν η τοποθεσία ήταν τυχαία ή συνδέεται με το περιστατικό.

Ο τραυματίας, ένας 30χρονος τουρίστας από την Ισπανία σύμφωνα με το rbb, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ειδικές ομάδες παρείχαν ψυχολογική υποστήριξη σε αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

SECURITY UPDATE: A man was seriously injured in a knife attack at Berlin's Holocaust Memorial around 6 PM local time, triggering a major police operation. The victim was hospitalized after being wounded in the memorial's field of stelae, near the US embassy. The attacker… pic.twitter.com/Y1nUbU8Dxu