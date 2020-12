Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς – Αναφορές για 4 νεκρούς

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα Τρίτη, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, όπως μεταδίδει το Reuters. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη γερμανική τηλεόραση, οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους είναι τέσσερις, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται κι ένα παιδί. Υπάρχουν επίσης αρκετοί σοβαρά τραυματίες (οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον 15), ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, οι τραυματίες νοσηλεύονται στα δύο νοσοκομεία.

Την ίδια ώρα το φως της δημοσιότητας είδε ένα σοκαριστικό βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά το περιστατικό. Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί. Ο δήμαρχος της πόλης, όπως μετέδωσε αρχικά το SWR, δήλωσε ότι δύο πολίτες είναι νεκροί, ενώ άλλοι δέκα είναι τραυματίες. Στη συνέχεια, την είδηση για τους δύο νεκρούς επιβεβαίωσε και η αστυνομία. «Συνελήφθη ένα άτομο και ένα όχημα κατασχέθηκε. Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, δύο άνθρωποι είναι νεκροί. Σύνεχίστε να αποφεύγετε το κέντρο της πόλης», γράφει η αστυνομία στο tweet της. Δείτε το σοβαριστικό βίντεο:

#BREAKING🚨

Video from central #Trier , moments after a car plowed through pedestrians on a pedestrian promenade in the central part of the city killing 2 and injuring 10+ people

pic.twitter.com/d5TnZHEpKL

— NNS Breaking News💥 (@Nnsnewsss) December 1, 2020