Γεωργιάδης: Η ανάπτυξη θα φτάσει στο 4%, πείτε στον Τσίπρα

«Έχει ξεκινήσει η επενδυτική έκρηξη. Ο μόνος που δεν το έχει καταλάβει είναι ο Τσίπρας», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ απαντώντας στις επικρίσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ πως η ανάπτυξη δεν θα φτάσει στο 4% και πως η επενδυτική έκρηξη υπάρχει μόνο στα «προεκλογικά τους φυλλάδια, αλλά όχι στην πραγματική ζωή».

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι το σύνολο του διεθνούς οικονομικού Τύπου εκτιμά ότι «η Ελλάδα είναι ο πιο ‘’hot’’ επενδυτικός προορισμός για τα επόμενα χρόνια», πως «ξεκολλάνε» όλα τα μεγάλα έργα όπως το Ελληνικό και πως όλα αυτά «είναι σημάδι ότι το επενδυτικό κλίμα πράγματι αλλάζει».

«Όταν αναλάβαμε την εξουσία ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας ήταν κάτω του 1,7 και πάμε να κλείσουμε πάνω από το 2% το 2019. Αυτό είναι ακριβώς η απόδειξη ότι το κλίμα αλλάζει. Και θα φτάσουμε το 4% πείτε του κ. Τσίπρα», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/politics/georgiadis-ksekinise-i-ependytiki-ekriksi-mono-o-tsipras-den-to-xei-katalavei

