Γεωργία: Σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν παιδάκι

Μέρος ενός πενταώροφου οικιστικού κτηρίου στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γεωργίας, το Μπατούμι, κατέρρευσε, παγιδεύοντας και τραυματίζοντας έναν έως τώρα άγνωστο αριθμό ατόμων.

Τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο και δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια παιδιά και ενήλικες. Ο αριθμός των τραυματιών, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, παραμένει άγνωστος.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Βίντεο κάνουν το γύρο του διαδικτύου και οι εικόνες είναι πραγματικά σοκαριστικές

Οι άντρες προσπαθούν με όσα μέσα έχουν στη διάθεσή τους να σηκώσουν τα συντρίμμια και να σώσουν το αγοράκι. Ύστερα από αρκετή προσπάθεια τα καταφέρνουν. Το απεγκλωβίζουν και κάνουν χώρο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στις εικόνες φαίνονται επίσης και ορισμένα αυτοκίνητα που έχουν καταστραφεί από τα συντρίμμια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας.

A 6 year old child was pulled out of the car trapped under the rubble of collapsed house in #Batumi #Georgia country#disaster #catastrophe #RESCUE pic.twitter.com/EgzpSiN5b7

— Disaster (@Disastervid) October 8, 2021