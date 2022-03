Γέννησε η έγκυος από το βομβαρδισμένο μαιευτήριο στη Μαριούπολη

Γέννησε η έγκυος που εγκατέλειψε αιμόφυρτη το βομβαρδισμένο από τους Ρώσους μαιευτήριο της Μαριούπολης. Η Ουκρανή δημοσιογράφος, Olga Tokariuk μετέδωσε ότι η γυναίκα -φωτογραφία της οποίας έγινε viral και έγινε αντικείμενο ρωσικής προπαγάνδας- έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Πρόκειται για τη διάσημη blogger, Μαριάνα Ποντγκούρσκαγια, η οποία βρισκόταν στο μαιευτήριο της Μαριούπολης, όταν αυτό βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους.

Η δημοσιογράφος σημειώνει πως είναι καλά στην υγεία τους τόσο η μάνα όσο και το μωρό, ενώ οι βομβαρδισμοί στη Μαριούπολη συνεχίζονται.

I received an update from a relative of Marianna – a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022