Γενική διευθύντρια του ΔΝΤ σε Πιερρακάκη: Η Ελληνική οικονομία έχει την καλύτερη απόδοση στην Ε.Ε.

Στην εντυπωσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην σημαντικότατη πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Οικονομίας στην έδρα του οργανισμού.

Excellent meeting with Greece 🇬🇷 @MinEcoFinGR Minister @Pierrakakis at the #IMFMeetings. Greece has made notable progress in bringing down public debt, thanks to continued fiscal prudence, while maintaining robust economic growth. pic.twitter.com/l8Pjh8nw64