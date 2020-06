Βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχει καταγράψει την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στους εφήβους και αγνώστους.

Το περιστατικό συνέβη, όπως αναφέρει το seattletimes.com, σε μια ζώνη που έχει αυτοανακηρυχθεί αυτόνομη και στην οποία δεν υπάρχει αστυνομική παρουσία έπειτα από έντονες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών έπειτα από τη δολοφονία του

CW: gun violence #seattleprotests #seattleprotestcomms #chopcomms Jeep comes WB from 11th/Pike turns NB onto 12th from 12th/Pike, crashes into a barricade halfway between Pike and Pine. Lots of shots fired. People in jeep hit with return fire pic.twitter.com/wfpV7GDp7M

— Subpixel Alchemist (@MarcusKulik) June 29, 2020