Γάζα: Δεκάδες νεκροί άοπλοι άνθρωποι, που απλά ήθελαν να πάνε να πάρουν ψωμί για τα παιδιά τους

πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε χθες Τρίτη πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν πάνω από 50 ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί κοντά σε κέντρο διανομής τροφίμων στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας, τον Μαχμούντ Μπασάλ, τουλάχιστον 53 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 200 και πλέον τραυματίστηκαν από τα πυρά εναντίον χιλιάδων ανθρώπων που ήθελαν να φθάσουν σε κέντρο διανομής βοήθειας.

🚨”Walking through showers of bullets, shells, and missiles fired by the Israeli army just to earn a living “



this is the current reality in Gaza, in death traps, and in areas falsely labeled as ‘safe’

