Γαλλία: Οι διαδηλωτές εισέβαλαν στα κεντρικά του Louis Vuitton

Ο «Louis Vuitton» έγινε…οι νέες Βερσαλλίες, αφού οργισμένοι Γάλλοι διαδηλωτές εισέβαλαν σήμερα (13/4) στα κεντρικά γραφεία του πολυτελούς οίκου μόδας στη διάρκεια των κινητοποιήσεων ενάντια στις μεταρρυθμίσεις που φέρνει η κυβέρνηση Μακρόν στο συνταξιοδοτικό.

Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο «BFMTV», περίπου 400.000 πολίτες ξεχύθηκαν στους δρόμους της χώρας για να διαδηλώσουν ενάντια στο σχέδιο της κυβέρνησης για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος.

🇫🇷The French Revolution Continues🇫🇷

Protesters storming Louis Vuitton HQ

Silence still from fascist tyrannical authoritative dictator Macron – I’m sure his WEF puppet masters are disapproving as he awaits instructions.#France #Paris #Macron pic.twitter.com/6zMKhxxOmT

— Concerned Citizen (@cotupacs) April 13, 2023