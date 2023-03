Γαλλία: Ο Μακρόν πέρασε το συνταξιοδοτικό χωρίς ψηφοφορία

Χάος επικρατεί στη Γαλλία και το γαλλικό κοινοβούλιο, καθώς η πρωθυπουργός της χώρας, Ελιζαμπέτ Μπορν, πέρασε το νομοσχέδιο για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση χωρίς ψηφοφορία, εν μέσω φωνών και συνθημάτων από βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Η κίνηση αυτή, με τη χρήση του άρθρου 49,3 του Συντάγματος (προεδρικό διάταγμα που παρακάμπτει την Εθνοσυνέλευση), εξασφαλίζει την έγκριση του νομοσχεδίου που αυξάνει την ηλικία συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια, στα 64 έτη, ωστόσο δείχνει ότι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η κυβέρνησή του δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Η Μπορν έγινε δεκτή με αποδοκιμασίες, καθώς έφτασε στην Εθνοσυνέλευση για να ανακοινώσει την ειδική διαδικασία. Η συνεδρίαση διακόπηκε για δύο λεπτά, αφού αριστεροί βουλευτές, τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο, εμπόδισαν την Μπορν να μιλήσει. Ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν «Όχι στα 64 χρόνια».

FRANCE: Watch members of the gov whistle, heckle and walk off as Elisabeth Borne announces Article 49.3 to adopt Macron's pension reform plan WITHOUT a vote in the French National Assembly. pic.twitter.com/vg9mT12J7k

