Γαλλία: Επίκεντρο των ταραχών η Μασσαλία – Δεκάδες συλλήψεις, δακρυγόνα και φωτιές

«Εκρηκτικό» ήταν ξανά το κλίμα εχθές το βράδυ σε πολλές γαλλικές πόλεις, παρότι οι Γαλλικές Αρχές κάνουν λόγο για σημάδια εκτόνωσης των επεισοδίων που έχουν ξεσπάσει στη χώρα μετά τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ Μ. από σφαίρα αστυνομικού.

Η οικία του δημάρχου της μικρής πόλη Λ’ Άι- λε- Ροζ, κοντά στο Παρίσι, έγινε στόχος επίθεσης με όχημα τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στη διάρκεια της πέμπτης συναπτής ημέρας ταραχών στη Γαλλία, έγινε γνωστό σήμερα από τη νομαρχία και τον ίδιο τον δήμαρχο.

🚨 FRENCH RIOTING: The town of Marseille, France is experiencing INTENSE riots tonight where criminals have raided a gun store and now armed themselves with rifles.

A Volkswagen dealer has just been looted and a MASSIVE residential building is burning TJ the ground in Lyon… pic.twitter.com/psPsWHtKa2

— Nick Sortor (@nicksortor) July 2, 2023