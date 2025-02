Φυσικό αέριο: Αντιμέτωπη με μίνι ενεργειακή κρίση η Ευρώπη – Πλαφόν εξετάζει η Κομισιόν

Συνθήκες που παραπέμπουν σε μία μίνι ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χειμώνα, δημιουργεί η νέα εκτίναξη των τιμών του φυσικού αερίου, με την τιμή στον ολλανδικό κόμβο (ΤΤF) να φλερτάρει με τα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και μία 2ετία.

Η τιμή του φυσικού αερίου είναι τρεις έως τέσσερις φορές πιο υψηλή απ’ ό,τι στις ΗΠΑ. Αυτή η «συνθήκη» που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και διαμορφώνεται σε μια περίοδο όπου η ΕΕ είναι έτοιμη να πατήσει το κουμπί του εμπορικού πολέμου με την Ουάσιγκτον, έχει θορυβήσει τις Βρυξέλλες.

Η Ευρώπη έχει παρέμβει και στο παρελθόν για να περιορίσει τις τιμές. Κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, η ΕΕ είχε θεσπίσει ένα ανώτατο όριο που θα επιβαλλόταν σε περίπτωση που οι τιμές υπερέβαιναν τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τρεις εργάσιμες ημέρες και εάν ήταν τουλάχιστον 35 ευρώ ανά μεγαβατώρα υψηλότερες από τις τιμές στην παγκόσμια αγορά. Το μέτρο αυτό δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ και η ισχύς του έληξε στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

Η Κομισιόν σχεδιάζει να ενεργοποιήσει το σχέδιο που έχει συζητηθεί κατ’ κόρον στο παρελθόν στις Βρυξέλλες και προβλέπει τον ορισμό πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Το πλαφόν θα έχει βραχύβιο χαρακτήρα και ο κύριος σκοπός του θα είναι να μικρύνει την απόκλιση από την τιμή φυσικού αερίου των ΗΠΑ.

Η ΕΕ πρότεινε για πρώτη φορά ένα παρόμοιο ανώτατο όριο το 2022, στο αποκορύφωμα της ενεργειακής κρίσης. Το ανώτατο όριο δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ, καθώς οι τιμές παρέμειναν κάτω από τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν το σημείο αναφοράς.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στους Financial Times, η Κομισιόν εξετάζει την επιβολή ανώτατου ορίου στην τιμή, στο πλαίσιο των συζητήσεων για ένα κείμενο πολιτικής «καθαρής βιομηχανικής συμφωνίας» που θα παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα.

European natural gas prices are between three and four times higher than in the US, providing a critical handicap to the continent's companies. https://t.co/lVtpx14WV7 pic.twitter.com/SaotAYar4Q