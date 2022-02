Φουρθιώτης: Νέες δικογραφίες για απάτη, εγκληματικές δραστηριίτητες και βρώμικο χρήμα

Δικογραφίες για τα αδικήματα της απάτης κατά του Δημοσίου, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πλαστογραφίας και υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης έχει σχηματίσει η Δικαιοσύνη κατά του Μένιου Φουρθιώτη, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα σήμερα και αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Τα στοιχεία διαβίβασε στη Βουλή το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά από ερώτηση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ που ρωτούσε εαν «Έχει διαβιβαστεί η έρευνα της οικονομικής αστυνομίας στην οικονομική εισαγγελία και αν ναι από πότε; Αν δεν έχει διαβιβαστεί γιατί καθυστερεί και πώς εξηγείται αυτή η αδράνεια;».

Υπενθυμίζεται ότι και ο κ. Αλέξης Τσίπρας με παρέμβασή του στην Βουλή είχε αφήσει υπαινιγμούς υποστηρίζοντας πως δεν στέλνονται τα σχετικά πορίσματα στην οικονομική εισαγγελία προκειμένου να μην σχηματιστεί δικογραφία κατά του Μ. Φουρθιώτη.

Ωστόσο, από το έγγραφο του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών φαίνεται ότι τα σχετικά πορίσματα είχαν διαβιβαστεί εγκαίρως.

Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει:

Στην υπηρεσία μας έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες:

Α) εξ αφορμής δημοσιεύματος ηλεκτρονικής εφημερίδας, σχηματίστηκε αυταπαγγέλτως η υπ αριθμ. ΒΜ ΕΟΕ 155/2021 δικογραφία προς διερεύνηση τέλεσης των αδικημάτων: της απόπειρας απάτης σε βάρος του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ ή και άλλων αυταπαγγέλτως διωκόμενων αδικημάτων

Η ανωτέρω ποινική προκαταρκτική δικογραφία από 14.6.2021 διαβιβάστηκε κατ άρθρο 35 παρ. 1 ΚΠΔ στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και

Β) εξ αφορμής της υπ αριθμ. Πρωτ. 1040/3/92-α/8-4-2021 υποβλητικής αναφοράς της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σχηματίστηκε η υπ αρίθμ. ΒΜ ΕΟΕ 167/2021 δικογραφία με διερευνώμενα αδικήματα:

1) Απάτης κατά του Ελληνικού δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ εξακολούθηση

2) νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

3) πλαστογραφίας και χρήσης πλαστού εγγράφου κατ εξακολούθηση

4) Υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης κατ εξακολούθηση η οποία από 2.2.2022 διαβιβάστηκε στον Διευθυντή Οικονομικής Αστυνομίας με παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να ληφθούν ανωμοτί εξηγήσεις».

Αποκλιμάκωση ή μπλόφα; Επιστρέφουν στη βάση τους ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στην Ουκρανία

Διονύσης Χαριτόπουλος: Οι άγνωστες ιστορίες για τον Άρη Βελουχιώτη και τους αντάρτες του

Αναβλήθηκε για τις 4 Απριλίου η δίκη του προπονητή ιστιοπλοΐας που κατηγορείται για βιασμό 11χρονης αθλήτριάς του

