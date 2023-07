Φωτιές: Ενεργοποιήθηκε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για Αίγιο, Κέρκυρα και Κάρυστο

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της νήσου Κέρκυρας και του δήμου Κάρυστου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, οι οποίες επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή 23 Ιουλίου 2023.

Κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την . Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις παραπάνω περιοχές που επλήγησαν από τις δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή 23 Ιουλίου 2023, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Τα αιτήματα έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικοί ενεργοποίησης (EMSR676, EMSR677 και EMSR678) και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για τη διαχείριση του έργου τους.

Φωτιές: Τι δείχνει η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus

🔴Our #RapidMappingTeam has received 3⃣🆕 activations for #wildfires🔥 from #Greece 🇬🇷 in few hours‼️ #EMSR676 in Northern #Peloponnese#EMSR677 in #Kerkyra#EMSR678 in Southern #Evia

More at👇https://t.co/cPdkCFPCj0 pic.twitter.com/7uRdiNQgxW

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) July 24, 2023