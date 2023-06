Φορτηγάκι παραβίασε το κόκκινο και σκότωσε πέντε κοπέλες στις ΗΠΑ

Σοκ προκαλεί το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει τη στιγμή του τροχαίου στη Μινεάπολις των ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής στο οποίο έχασαν τη ζωή τους πέντε κοπέλες ηλικίας από 17 έως 20 ετών όταν ένα SUV παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και εμβόλισε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.

Δείτε το βίντεο:

WARNING: Disturbing video shows moment of impact from reckless driver speeding & running a red light before killing five people and fleeing the scene. Sources have identified the driver as Derrick John Thompson, the son of former DFL state Rep. John Thompson. pic.twitter.com/JVvNDwuaOV

— Liz Collin (@lizcollin) June 18, 2023