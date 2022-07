Formula 1, M. Βρετανία: Παρθενική νίκη Σάινθ σε έναν χαοτικό αγώνα

Το Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον ήταν ένας αγώνας που τα είχε όλα: ατυχήματα, διακοπές, μάχες και έναν ολοκαίνουργιο νικητή. Ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari κατέκτησε την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1, εκμεταλλευόμενος το Αυτοκίνητο Ασφαλείας που βγήκε στους τελευταίους γύρους. Ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing έκανε επίσης τρομερό αγώνα αφούανέκαμψε από την τελευταία θέση που είχε πέσει στους πρώτους γύρους για να τερματίσει στη 2η θέση. Ο Λούις Χάμιλτον ήταν πολύ ανταγωνιστικός με τη Mercedes AMG και διεκδίκησε ακόμα και τη νίκη, για να πάρει τελικά την 3η θέση του βάθρου.

