Formula 1, Γαλλία: Θρίαμβος Φερστάπεν, δράμα Λεκλέρ

Ενδεχομένως καθοριστικό στην πορεία του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μπορεί να αποδειχθεί το Grand Prix της Γαλλίας, αφού ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε μία πολύ σημαντική νίκη, την ώρα που ο Σαρλ Λεκλέρ έμενε εκτός μάχης!

Ο Μονεγάσκος κατέληξε στον τοίχο της στροφής 11, ενώ μάλιστα είχε τα ηνία του αγώνα. Πράγμα που άνοιξε το δρόμο για την άνετη νίκη του πρωτοπόρου της βαθμολογίας. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Mercedes των Λούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ!

