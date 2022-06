Formula 1, Αζερμπαϊτζάν: Εύκολη νίκη για Φερστάπεν, καταστροφή για Ferrari

Το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωτικό θρίαμβο του Μαξ Φερστάπεν και της Red Bull Racing. Ο πρωταθλητής του 2021 πήρε μία -εύκολη, όπως εξελίχθηκε- νίκη, την 5η φετινή, με τον Σέρχιο Πέρεζ να τερματίζει στη 2η θέση και να δίνει το μάξιμουμ στους «ταύρους». Αντίθετα, ο αγώνας στο Μπακού ήταν η απόλυτη καταστροφή για τη Ferrari, που είδε τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ να εγκαταλείπουν από μηχανικά προβλήματα. Για άλλη μία φορά ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes έκανε πολύ καλή εμφάνιση και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

VERSTAPPEN WINS IN BAKU!! 🇦🇿🏆🎉

Perez makes it a Red Bull 1-2, with Russell claiming the final podium place 👏👏👏#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/739ta2h7Th

— Formula 1 (@F1) June 12, 2022