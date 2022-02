Φοίνιξ: Φονική συμπλοκή σε σπίτι

Εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν και δύο άτομα, μία γυναίκα και ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, σκοτώθηκαν σε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε την Παρασκευή στο Φοίνιξ της Αριζόνα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Πέντε αστυνομικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο έχοντας δεχθεί πυρά.

A man is dead, a woman was shot to death, and nine police officers are recovering after an early morning “ambush” turned into a standoff that ended with a shooting at a south Phoenix home Friday. https://t.co/lqfhRBlZ76

