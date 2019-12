Φλόριντα: Φωτογραφίες του δράστη και των θυμάτων της επίθεσης

Φωτογραφία του Σαουδάραβα δράστη που σκότωσε τρεις ανθρώπους σε ναυτική βάση των ΗΠΑ στη Φλόριντα την Παρασκευή έδωσε στη δημοσιότητα το FBI.

Πρόκειται για τον Μοχάμεντ Αλσαρμράνι για τις «δραστηριότητες» του οποίου η αμερικανική Ομοσπονδιακή Αστυνομία ζητεί πληροφορίες από τους πολίτες.

Από την πλευρά του, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες δύο από τους τρεις ναυτικούς που έχασαν τη ζωή τους από τον Αλσαρμράνι. Και τα τρία θύματα ήταν φοιτητές της Ναυτικής Αεροπορίας.

Πρόκειται για τους Τζόσουα Κάλεμπ 23 ετών, Μοχάμεντ Σαμέχ Χαϊθάμ 19 ετών και Κάμερον Σκοτ 21 ετών.

Οι τρεις νεαροί προσπάθησαν να εξουδετερώσουν τον δράστη, με το αμερικανικό ΠΝ να σημειώνει ότι «χωρίς τις ενέργειές τους, και τις ενέργειες της Ναυτικής Δύναμης Ασφαλείας που ήταν η πρώτη που ανταποκρίθηκε στο περιστατικό, η κατάσταση θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερη».

Ο Αλσαρμράνι βρισκόταν στη βάση της Πενσακόλα για να συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης στην αεροναυτική.

#UPDATE: #USNavy releases names of the Sailors Killed in @NASPCOLA Shooting. “We feel the loss profoundly and grieve with the family and friends of the deceased.” – Capt. Tim Kinsella, CO, NAS Pensacola https://t.co/mhqmUBehI7 pic.twitter.com/tQuSGtf3Wh

— U.S. Navy (@USNavy) December 8, 2019