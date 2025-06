Φλέγεται η Τουρκία – Καίγεται η Σμύρνη: Τεράστιες καταστροφές και εκκενώσεις οικισμών

Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στην Τουρκία σε διάφορες περιοχές τις τελευταίες ημέρες έχουν μετατρέψει χιλιάδες στρέμματα σε στάχτη, απειλώντας οικισμούς, περιουσίες και πολύτιμους φυσικούς πόρους. Ισχυροί άνεμοι και δύσκολες καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης, την ώρα που χιλιάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα δίνουν μάχη για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα. Μάλιστα από τις εκτεταμένες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή οι στάχτες και η οσμή της φωτιάς σύμφωνα με πληροφορίες έφτασαν μέχρι την Πάτμο.

Flights at Adnan Menderes Airport stopped due to a fire in Izmir Gaziemir. pic.twitter.com/ugzmcYOMtK