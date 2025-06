Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις σε αεροδρόμια και εγκαταστάσεις πυραύλων

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε περίπου στις 20:20 το βράδυ της Κυριακής ότι ξεκίνησε να βομβαρδίζει «δεκάδες» εγκαταστάσεις πυραύλων εδάφους-εδάφους στο δυτικό Ιράν, τρίτη ημέρα από την έναρξη της σύρραξης μεταξύ Ισραήλ και Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε ένα κύμα επιθέσεων εναντίον δεκάδων πυραυλικών στόχων εδάφους-εδάφους στο δυτικό Ιράν», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Νωρίτερα, το απόγευμα της Κυριακής, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο στην Μασχάντμ της τρίτης

Η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί «παγωμένη» την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς ο φόβος μιας γενικευμένης σύρραξης εξαπλώνεται. Οι πολεμικές ενέργειες εκατέρωθεν συνεχίονται αδιάλειπτα.

Δύο πύραυλοι έπληξαν ισάριθμες περιοχές στο κέντρο της πρωτεύουσας του Ιράν, την Τεχεράνη, προκαλώντας εκρήξεις, όπως μετέδωσε την Κυριακή το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

A huge explosion has reportedly rocked Tehran's Tehranpars area, according to a video sent to Iran International. pic.twitter.com/bzPbVME9MO