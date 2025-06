Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ ανέβασε βίντεο με τα μαχητικά που βομβάρδισαν στόχους στο Ιράν

Για τους βομβαρδισμούς της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας εναντίον ιρανικών στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων κινητοποιήθηκαν κάπου 200 μαχητικά αεροσκάφη, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

The IDF releases footage showing Israeli Air Force fighter jets heading out for the strikes in Iran this morning, as well as landing following the attacks. pic.twitter.com/1xbif5i8gK