Φλέγεται η Γάζα: Σφοδροί βομβαρδισμοί από το Ισραήλ

Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιεί ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο εκπρόσωπος του IDF ανακοίνωσε και επισήμως ότι θα πραγματοποιηθεί για 3η συνεχόμενη νύχτα χερσαία επιδρομή και μάλιστα πιο εκτεταμέμνες σε σχέση με τις δύο προηγούμενες νύχτες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πριν από λίγο άρχισαν σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά στο βόρειο τμήμα της. Μάλιστα, πλάνα δείχνουν στήλες καπνού και βολίδες να υψώνονται πάνω από την πόλη της Γάζας.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δεν έχουν σχολιάσει την αύξηση της στρατιωτικής δραστηριότητας ή αν υπήρξε κλιμάκωση των επιχειρήσεών τους με στόχο τη Χαμάς.

Πολύ πιθανό είναι πια το σενάριο το Ισραήλ να χτυπήσει το νοσοκομείο Al Shifa στην Γάζα, μετά τους ισχυρισμούς πως κάτω από αυτό βρίσκονται εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα το αρχηγείο της Χαμάς.

Δείτε βίντεο από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα:

Gaza Strip is under the heaviest air attack since the beginning of the aggression. pic.twitter.com/5AH1U8gSh2

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023