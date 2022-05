Final Four 2022: Η Euroleague προειδοποιεί τους οπαδούς – Τα απαγορευτικά λόγω… Σερβίας

Final Four 2022: Η Euroleague εξέδωσε νέες οδηγίες για όσους θα βρεθούν στο Βελιγράδι για το Final Four, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να τις «ανεβάζει» στην ιστοσελίδα της ομάδας.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, κανένας οπαδός δεν θα πρέπει να πάει στο Final Four του Βελιγραδίου χωρίς να έχει από πριν προμηθευτεί εισιτήριο, ενώ γίνεται αναφορά για κόσμια συμπεριφορά, αλλά και για κάποια… απαγορευτικά, λόγω της νομοθεσία της Σερβίας.

Συγκεκριμένα, η Euroleague αναφέρει στις οδηγίες της:

Να φτάσετε νωρίς στο γήπεδο για να μπείτε άνετα και εγκαίρως και να πανηγυρίσετε για την ομάδα σας. Οι πύλες θα ανοίξουν 2 ώρες και 45 λεπτά πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Ακολουθείστε όλες τις οδηγίες των διοργανωτών, του σταφ και των τοπικών αρχών, ώστε όλοι να έχουν μια ευχάριστη εμπειρία στο γήπεδο.

Παραμείνετε στις θέσεις σας για τους αγώνες, αλλά και για την τελετή απονομής του τροπαίου, ώστε να μην χάσετε καμία δράση στο παρκέ. Δεν επιτρέπεται βγείτε έξω από τα προκαθορισμένα επιτρεπτά όρια. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε το προσωπικό ίσως σας ζητήσει να φύγετε από το γήπεδο και το γεγονός θα αναφερθεί στις τοπικές αρχές.

Να «φέρετε» μαζί σας την καλή συμπεριφορά και να διασκεδάσετε υποστηρίζοντας την ομάδα μας πάντα με σεβασμό. Οποιαδήποτε προσβλητική πράξη ή μήνυμα, ίσως έχει ως αποτέλεσμα να σας ζητηθεί να εγκαταλείψετε το γήπεδο και το γεγονός θα αναφερθεί στις τοπικές αρχές.

Μην φέρετε μαζί σας σημαίες μεγαλύτερες των 2sqm. Δεν επιτρέπονται βάσει της σερβικής νομοθεσίας.

Μην φέρετε πυροτεχνήματα. Δεν επιτρέπονται βάσει της σερβικής νομοθεσίας.

Μην έρθετε στο φάιναλ φορ αν δεν έχετε εισιτήριο για να μπείτε στο γήπεδο.