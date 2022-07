Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών έπληξε σήμερα τις βόρειες Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS), που αρχικά εκτίμησε ότι η ισχύς του σεισμού ήταν 6,8 βαθμοί.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί θύματα από τις αρχές, ωστόσο έχουν προκληθεί ζημιές.

Breaking: Damage reported at the Bantay Watchtower in Vigan, Philippines, following magnitude 7.3 earthquake. pic.twitter.com/owNaF5E1sf

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 27, 2022