Φαν Ντερ Σαρ: Στην εντατική ο Ολλανδός με εγκεφαλική αιμορραγία!

Σε νοσοκομείο της Κροατίας εισήχθη εκτάκτως την Παρασκευή ο πρώην αστέρας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, του Άγιαξ και της Ολλανδίας, Έντουιν φαν ντερ Σαρ, μετά από εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο 53χρονος παλαίμαχος τερματοφύλακας βρισκόταν σε διακοπές. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο και η πρώην ομάδα του, ο Άγιαξ έστειλε μήνυμα υποστήριξης μόλις έγιναν γνωστά τα νέα, με τις πρώτες 24 ώρες να θεωρούνται κρίσιμες.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.

Once there is more concrete information, an update will follow.

Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023