Facebook: Δεν μπορούν να μπουν στο κτίριο να διορθώσουν το πρόβλημα

Πρόβλημα με την είσοδό τους στο κτίριο της Facebook αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της εταιρείας με αποτέλεσμα να καθυστερεί η επαναφορά του. Θυμίζουμε ότι τόσο το Facebook, όσο και τα Instagram, WhatsApp και Messenger έχουν καταρρεύσει, ενώ έχει «απογειωθεί» το Twitter.

Η ρεπόρτερ τεχνολογίας των ΝYTimes, Σίρα Φρένκελ η οποία επικοινώνησε με εργαζόμενο της Facebook μετά το μπλακ άουτ της εταιρείας αποκάλυψε γιατί υπάρχει η καθυστέρηση στην επαναφορά του Facebook. Σύμφωνα με τα όσα γράφει σε tweet, οι κάρτες εισόδου των εργαζομένων έχουν μπλοκάρει και δεν μπορούν να μπουν μέσα για να διορθώσουν το πρόβλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλος ρεπόρτερ του ίδιου μέσου που, επίσης, ασχολείται με την τεχνολογία προσθέτει πως οι εργαζόμενοι στη Facebook παρατήρησαν πως δεν λαμβάνουν email τα οποία έχουν αποστολείς εκτός της εταιρείας.

Εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο έχουν στραφεί στο Twitter για να δουν τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για να σχολιάσουν τις εξελίξεις. Οι περισσότεροι «τρολάρουν» με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Ακόμα, και η Facebook ανακοίνωσε το πρόβλημα που υπάρχει μέσω tweet του Άντι Στόουν, υπεύθυνου Επικοινωνίας της εταιρείας.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Andy Stone (@andymstone) October 4, 2021