F1 GP Σ. Αραβίας: Pole position για Χάμιλτον και 1-2 για Mercedes

Μια ιδιαίτερα συναρπαστική μάχη επιφύλασσαν οι κατατακτήριες δοκιμές του παρθενικού GP Σαουδικής Αραβίας. Οι δύο μονομάχοι του τίτλου τα έδωσαν όλα για να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση στην εκκίνηση του αγώνα αλλά εκείνος που επικράτησε ήταν ο Λούις Χάμιλτον της Mercedes, που θα εκκινήσει από την πρώτη θέση τον αγώνα της Κυριακής. Θα έχει δίπλα του τον Βάλτερι Μπότας, με την Mercedes να «κλειδώνει» την πρώτη σειρά. Ο Μαξ Φερστάπεν έριξε το μονοθέσιο της Red Bull Racing στον τοίχο στην τελευταία του προσπάθεια και θα εκκινήσει 3ος.

Lewis Hamilton clinches his fifth pole of 2021!

Max Verstappen hits the wall on his final flying lap, and Valtteri Bottas takes P2!#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/BsYFaMRBU5

— Formula 1 (@F1) December 4, 2021